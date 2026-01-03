Trump divulga foto de Maduro sob custódia dos EUA

O presidente dos Estados Unidos da América divulgou a primeira foto de Nicolás Maduro sob custódia dos Eua, após operação que resultou na captura do presidente venezuelano, neste sábado (3/1) - (crédito: Truth Social / Donald Trump)

A primeira imagem do presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, após sua captura por forças dos Estados Unidos foi divulgada neste sábado (3/1), no perfil oficial do presidente Donald Trump na rede Truth Social. A fotografia foi publicada acompanhada da frase “Nicolás Maduro a bordo do USS Iwo Jima”.

Na imagem, Maduro aparece vestindo um moletom cinza, com os olhos vendados e usando abafadores de ouvido, procedimentos de segurança adotados para impedir que o detido identifique a própria localização.

Maduro sob custódia dos EUA (foto: Divulgação/Truth Social)

Ao mencionar o USS Iwo Jima, um navio de assalto anfíbio da Marinha americana, Trump sugere que Maduro estaria sob custódia a bordo da embarcação. Até o momento, no entanto, não houve confirmação oficial do Departamento de Estado, do Pentágono ou de outras autoridades americanas sobre o local exato da detenção nem sobre quando a imagem foi registrada.

O presidente Donald Trump disse que Nicolás Maduro e a mulher estão a caminho de Nova York, a bordo de um dos navios de guerra da Marinha norte-americana. Em entrevista à rede de TV Fox News, Trump disse que o líder venezuelano e a mulher saíram de helicóptero para o navio militar USS Iwo Jima. "Eles vão para Nova York. Os helicópteros os levaram de lá (da Venezuela), e eles fizeram um voo agradável de helicóptero (até o navio)", afirmou o presidente dos EUA.

Na entrevista, Trump também afirmou que acompanhou ao vivo a operação de seu exército que lançou bombas sobre Caracas. "Foi como ver um programa de televisão", disse Donald Trump. O líder norte-americano ainda comentou sobre alternativas oferecidas a Maduro durante as negociações com os Estados Unidos. "Basicamente eu disse: você tem que desistir, você tem que se render", revelou.