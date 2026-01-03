'Ataque à Venezuela é ilegal e imprudente', diz NY Times em editorial

"Ilegal" e "imprudente" foram as palavras usadas no título do editorial do The New York Times (NYT) deste sábado (3/1), horas após o presidente norte-americano, Donald Trump, assumir a autoria de uma operação militar em Caracas, capital da Venezuela, que resultou resultou na captura do presidente Nicolás Maduro.

Segundo o conselho editorial do jornal norte-americano, Trump não apresentou justificativa legal válida para a ação e não buscou autorização do Congresso, exigência prevista na Constituição dos Estados Unidos para atos de guerra. "O Sr. Trump ainda não ofereceu uma explicação coerente para suas ações na Venezuela. Ele está empurrando nosso país para uma crise internacional sem razões válidas. Se o Sr. Trump quiser argumentar o contrário, a Constituição [americana] define o que ele deve fazer: recorrer ao Congresso. Sem a aprovação do Congresso, suas ações violam a lei dos EUA", afirma.

O editorial também traz críticas à Maduro: "Poucas pessoas sentirão qualquer simpatia pelo Sr. Maduro. Ele é antidemocrático e repressivo, e desestabilizou o Hemisfério Ocidental nos últimos anos. A Organização das Nações Unidas (ONU) divulgou recentemente um relatório detalhando mais de uma década de assassinatos, tortura, violência sexual e detenções arbitrárias por seus capangas contra opositores políticos. Ele [Maduro] fraudou a eleição presidencial da Venezuela em 2024. Ele alimentou a instabilidade econômica e política em toda a região, instigando um êxodo de quase 8 milhões de migrantes".

Ainda assim, o jornal argumenta que tentativas de mudança de regime por meio da força militar historicamente agravaram crises internacionais envolvendo os Estados Unidos, citando os casos do Afeganistão, Iraque, Líbia e países da América Latina como Chile, Cuba, Guatemala e Nicarágua.

"A Venezuela aparentemente se tornou o primeiro país submetido a esse imperialismo contemporâneo, o que representa uma abordagem perigosa e ilegal para o papel dos Estados Unidos no mundo. Ao agir sem qualquer aparência de legitimidade internacional, autoridade legal válida ou endosso doméstico, Trump corre o risco de fornecer justificativa para autoritários na China, na Rússia e em outros lugares que desejam dominar seus próprios vizinhos. De forma mais imediata, ele ameaça repetir a arrogância americana que levou à invasão do Iraque em 2003", condena um dos trechos do editorial.

O conselho editorial, que assina o texto do NYT, é descrito como "um grupo de jornalistas de opinião cujos pontos de vista são baseados em conhecimento especializado, pesquisa, debate e certos valores de longa data", e que "é separado da redação".