InícioMundo
Mundo

Conselho de Segurança da ONU se reunirá para discutir Venezuela

Encontro ocorre na manhã desta segunda-feira. Reunião ocorre a pedido da Venezuela

China, França, Federação Russa, Reino Unido e Estados Unidos são os cinco membros permanentes do Conselho e contam com poder de veto. Outros 10 países são membros não-permanentes e não têm poder de veto. - (crédito: Bryan R. SMITH / AFP)
China, França, Federação Russa, Reino Unido e Estados Unidos são os cinco membros permanentes do Conselho e contam com poder de veto. Outros 10 países são membros não-permanentes e não têm poder de veto. - (crédito: Bryan R. SMITH / AFP)

O Conselho de Segurança da ONU se reunirá na manhã de segunda-feira para discutir a operação americana de captura e extração do presidente venezuelano, Nicolás Maduro, em Caracas, informou neste sábado (3) à AFP a presidência somali do Conselho.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NOGoogle Discover IconGoogle Discover SIGA O CB NOGoogle Discover IconGoogle Discover

A reunião de emergência, prevista para as 10h00 locais (12h00 de Brasília), foi solicitada pela Venezuela, um pedido transmitido pela Colômbia, que acaba de ingressar no Conselho de Segurança, segundo precisaram fontes diplomáticas.

Saiba Mais


  • Google Discover Icon
Por AFP
postado em 03/01/2026 19:18
SIGA
x