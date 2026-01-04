Suprema corte da Venezuela determina que vice assuma presidência

A Vice-Presidente da Venezuela, Delcy Rodríguez, discursa durante uma reunião com o Corpo Diplomático, em Caracas. (Foto de Pedro MATTEY / AFP) - (crédito: AFP)

O Tribunal Supremo de Justiça da Venezuela decidiu que a vice-presidente do país, Delcy Rodríguez, deve assumir o posto de presidente de forma interina após Nicolás Maduro ser capturado pelos EUA durante bombardeios ao país neste sábado (3/1).

Na decisão, a corte determinou que "o cargo de Presidente da República Bolivariana da Venezuela, a fim de garantir a continuidade administrativa e a defesa integral da Nação".

Em pronunciamento feito logo após os bombardeios em Caracas, Rodríguez afirmou que o governo "estava pronto para defender a Venezuela e os recursos naturais do país".

Ela também instou a população a ter calma e disse que a Venezuela "nunca será colônia de nenhuma nação", que Nicolás Maduro foi "sequestrado" pelos EUA e segue como o único presidente do país.

Trump diz que vai controlar a Venezuela

Após acompanhar o ataque à Venezuela, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou em coletiva que vai administrar a nação sul-americana até que sejam decididos os próximos passos na gestão venezuelana, depois da captura do líder Nicolás Maduro.

"Nós queremos ajudar esse país a fazer (a transição) de forma justa. Ter alguem (dos EUA) ali, até que a situação seja resolvida. Iremos administrar a Venezuela até que ele (país) possa permancer de forma segura, apropriada e justa", afirmou Trump, em conversa com jornalistas, em sua residência em Mar-a-Lago, na Flórida.

O pronunciamento à imprensa ocorreu após Donald Trump publicar, em seu perfil na rede social Truth Social, foto de Nicolás Maduro, em navio militar norte-americano, a caminho de Nova York, onde ele será julgado pela justiça norte-americana. Segundo Trump, o venezuelano vai enfrentar a "justiça americana por sua campanha narcoterroristas contra os EUA".

Petróleo

O líder norte-americano também discorreu sobre interesses dos EUA na exploração de petróleo na Venezuela. Com a intervenção no país sul-americano, Trump prevê que empresas norte-americanas do setor vão avançar investimentos à indústria petrolífera venezuelana.

"Teremos grandes empresas americanas de petróelo que vão gastas US$ bilhões para consertar a infraestrutura e começar a ganhar dinheiro pelo país (Venezuela)", anunciou Trump. Na avaliação dele, embora tenha classificado como bem-sucedido o ataque à Venezuela, os Estados Unidos estão preparados para uma segunda ofensiva contra o país sul-americano. "Estados preparados para lançar segunda onda de ataques, se for necessário", ameaçou.