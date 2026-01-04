Brasil convoca reunião da Celac após ataque dos EUA à Venezuela

A informação foi confirmada no sábado (3/1) pela secretária-geral das Relações Exteriores, embaixadora Maria Laura da Rocha - (crédito: AFP)

O governo brasileiro convocou uma reunião extraordinária da Comunidade de Estados Latino-Americanos e Caribenhos (Celac) para discutir a ofensiva militar realizada pelos Estados Unidos contra a Venezuela. O encontro está marcado para este domingo (4/1), às 14h, e reunirá representantes dos países da região.

A informação foi confirmada no sábado (3/1) pela secretária-geral das Relações Exteriores, embaixadora Maria Laura da Rocha. Segundo ela, a reunião terá como objetivo central avaliar os impactos do ataque e suas consequências para a estabilidade política e diplomática da América Latina e do Caribe, além de buscar uma posição conjunta dos países-membros.

Maria Laura participou de uma coletiva de imprensa ao lado do ministro da Defesa, José Múcio. Ambos relataram que, antes da declaração pública, integraram uma reunião remota com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), o ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, o ministro da Secretaria de Comunicação, Sidônio Palmeira, e a ministra interina da Casa Civil, Miriam Belchior, para alinhar a resposta do governo brasileiro à crise.

De acordo com Maria Laura da Rocha, o governo brasileiro apresentará sua posição contrária à ação dos Estados Unidos durante a reunião do Conselho de Segurança da Organização das Nações Unidas (ONU), prevista para segunda-feira (5/1). A iniciativa busca classificar o episódio como uma violação do direito internacional e defender uma resposta multilateral para o conflito.

A Celac reúne 33 países latino-americanos e caribenhos e atua como um fórum de concertação política e cooperação regional. Atualmente, a presidência do bloco está sob responsabilidade da Colômbia, a quem cabe formalizar a convocação da reunião extraordinária.