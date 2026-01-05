Maduro se declara inocente de acusações durante audiência nos EUA

O ex-presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, negou todas as acusações que pesam contra ele durante a audiência inicial realizada nesta segunda-feira (5/1), em Nova York. Maduro foi formalmente denunciado por crimes relacionados ao tráfico de drogas e à posse ilegal de armas.
Segundo informações da emissora CNN, durante a sessão, Maduro afirmou ser inocente. “Sou um homem decente. Não sou culpado de nada do que está sendo mencionado aqui”, declarou diante do tribunal.
Cilia Flores, esposa do ex-presidente, também se declarou inocente de todas as acusações apresentadas pela Justiça norte-americana.
O casal solicitou ainda o direito de receber a visita de um representante do Consulado da Venezuela. O pedido foi aceito pelo juiz Alvin Hellerstein, de 92 anos, responsável por conduzir o caso.
