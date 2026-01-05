Protestos contra ataque dos EUA à Venezuela se espalham pelo mundo
Manifestações em capitais da América Latina, Europa e Ásia criticam a intervenção americana; na Flórida, atos apoiam Donald Trump
Pessoas acenam com bandeiras da Venezuela e de Cuba enquanto comemoram em Brasília, em 4 de janeiro de 2026, um dia após a captura do presidente venezuelano Nicolás Maduro em uma operação dos EUA. - (crédito: AFP)
Protestos contra a ação militar dos Estados Unidos na Venezuela se espalharam por diferentes regiões do mundo nos últimos dias. As manifestações criticam a operação que resultou na retirada do presidente Nicolás Maduro do poder e apontam a ofensiva americana como uma violação da soberania venezuelana e do direito internacional.
Na própria Venezuela, milhares de pessoas foram às ruas de Caracas no domingo (4/1) para protestar contra a presença militar estrangeira no país. Os atos reuniram apoiadores do governo deposto, movimentos sociais e grupos que classificam a operação como uma imposição externa sobre o futuro político venezuelano.
No Brasil, manifestações ocorreram em Brasília, com atos na Esplanada dos Ministérios, em frente a prédios públicos e na embaixada da Venezuela. Os protestos criticaram a intervenção dos Estados Unidos e alertaram para os impactos regionais da escalada do conflito.
Já na Espanha, manifestantes se concentraram em Madri, onde vive uma expressiva comunidade venezuelana. Os atos denunciaram a ação militar americana e reforçaram críticas ao papel de Washington na política latino-americana.
Na Ásia, protestos foram registrados nas Filipinas, com manifestações em Manila. Grupos políticos e movimentos sociais condenaram a operação dos Estados Unidos e defenderam o respeito à autodeterminação da Venezuela.
Também foram registradas manifestações na Coreia do Sul nesta segunda (5/1). Grupos realizaram atos diante da Embaixada dos Estados Unidos em Seul, condenando os ataques à Venezuela e pedindo o fim das ações militares no país.
No Caribe, atos também ocorreram em Porto Rico, onde manifestantes criticaram a intervenção militar e denunciaram o impacto das ações americanas sobre países latino-americanos e caribenhos.
Em Cuba, dezenas de pessoas se reuniram no sábado em Havana para protestar contra a operação dos Estados Unidos. Aliado histórico de Maduro, o governo cubano condenou publicamente a ação militar e acusou Washington de desestabilizar a região.
Na Colômbia, multidões foram às ruas de Bogotá no sábado. “Como mulher latino-americana, queremos dizer ao mundo que estamos rejeitando de forma absoluta e inequívoca essa invasão criminosa, assassina e colonialista”, afirmou Martha Elene Huertas à Reuters.
Na Índia, integrantes e apoiadores de partidos de esquerda se reuniram em Nova Déli, no domingo, em demonstração de solidariedade à Venezuela. Já na Turquia, manifestações foram registradas em Ancara e Istambul, com faixas que denunciavam o “imperialismo” e exigiam que os Estados Unidos “tirem as mãos da Venezuela”.
O cenário, no entanto, não foi homogêneo. Na Flórida, por exemplo, estado americano com grande comunidade venezuelana, manifestações ocorreram em apoio ao presidente Donald Trump e à operação militar. Os atos defenderam a ação dos Estados Unidos como necessária para pôr fim ao regime de Maduro.
Pessoas acenam com bandeiras venezuelanas em Brasília, em 4 de janeiro de 2026, um dia após a captura do presidente venezuelano Nicolás Maduro em uma operação dos EUA.
Um homem vestindo uma bandeira venezuelana segura uma criança durante uma manifestação comemorativa em Brasília, em 4 de janeiro de 2026, um dia após a captura do presidente venezuelano Nicolás Maduro em uma operação dos EUA.
Opositores do presidente deposto da Venezuela, Nicolás Maduro, protestam em Doral, Flórida, em 4 de janeiro de 2026.
Opositores do presidente deposto da Venezuela, Nicolás Maduro, protestam em Doral, Flórida, em 4 de janeiro de 2026.
Um manifestante usando uma máscara do presidente dos EUA, Donald Trump, se apresenta durante um protesto que condena o ataque dos EUA à Venezuela e a prisão do líder venezuelano Nicolás Maduro, em frente à embaixada dos EUA em Seul, em 5 de janeiro de 2026.
Um manifestante usando uma máscara do presidente dos EUA, Donald Trump, se apresenta durante um protesto que condena o ataque dos EUA à Venezuela e a prisão do líder venezuelano Nicolás Maduro, em frente à embaixada dos EUA em Seul, em 5 de janeiro de 2026.
Opositores do presidente deposto da Venezuela, Nicolás Maduro, protestam em Doral, Flórida, em 4 de janeiro de 2026.
Manifestantes exibem cartazes durante um protesto que condena o ataque dos EUA à Venezuela e a prisão do líder venezuelano Nicolás Maduro, em frente à embaixada dos EUA em Seul, em 5 de janeiro de 2026.
Apoiadores do presidente deposto da Venezuela, Nicolás Maduro, protestam com uma bandeira nacional gigante em Caracas, em 4 de janeiro de 2026, um dia após sua captura em um ataque dos EUA.
Apoiadores do presidente deposto da Venezuela, Nicolás Maduro, protestam com um retrato dele em Caracas, em 4 de janeiro de 2026, um dia após sua captura em um ataque dos EUA.
Um apoiador do presidente deposto da Venezuela, Nicolás Maduro, protesta com uma bandeira nacional em Caracas, em 4 de janeiro de 2026, um dia após sua captura em um ataque dos EUA.
Um apoiador do presidente deposto da Venezuela, Nicolás Maduro, protesta com uma bandeira nacional em Caracas, em 4 de janeiro de 2026, um dia após sua captura em um ataque dos EUA.
Apoiadores do ex-presidente venezuelano Nicolás Maduro agitam bandeiras nacionais durante uma manifestação em Caracas, em 4 de janeiro de 2026, um dia após sua captura em um ataque dos EUA. O filho de Nicolás Maduro, deputado federal, convocou os venezuelanos a irem às ruas em 4 de janeiro de 2026, após a deposição de seu pai pelas forças americanas e sua transferência para uma prisão em Nova York.
A Venezuelan woman living in Peru celebrates with a national flag at the Miguel de Cervantes park, near the Venezuelan Embassy in Lima on January 3, 2026, after US forces captured Venezuelan leader Nicolas Maduro. President Donald Trump said Saturday that US forces had captured Venezuelas leader Nicolas Maduro after bombing the capital Caracas and other cities in a dramatic climax to a months-long standoff between Trump and his Venezuelan arch-foe. (Photo by Connie FRANCE / AFP)
Um apoiador do presidente deposto da Venezuela, Nicolás Maduro, segura um cartaz com a foto dele e bonecos representando-o e sua esposa, Cilia Flores, enquanto outro segura uma placa com os dizeres "Devolvam nosso presidente trabalhador. Vai, Nico!", durante uma manifestação em Caracas, em 4 de janeiro de 2026, um dia após sua captura em um ataque dos EUA.
Manifestantes participam de um protesto com o lema "Parem o imperialismo dos EUA na América Latina" em frente à embaixada dos EUA em Copenhague, em 4 de janeiro de 2026, um dia após a deposição do ditador venezuelano Nicolás Maduro em um ataque dos EUA.
