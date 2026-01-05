Cem brasileiros deixam a Venezuela após ataques dos EUA

Opositores do presidente deposto da Venezuela, Nicolás Maduro, protestam em Doral, Flórida, em 4 de janeiro de 2026. - (crédito: AFP)

O governo brasileiro informou, nesta segunda, que cerca de 100 turistas brasileiros deixaram a Venezuela e retornaram ao Brasil por Roraima após os ataques dos Estados Unidos. Segundo o Ministério das Relações Exteriores (MRE), não há registro de vítimas ou feridos entre a comunidade brasileira em território venezuelano.

A ministra interina das Relações Exteriores, Maria Laura da Rocha, afirmou que a embaixada do Brasil em Caracas acompanha de perto a evolução do conflito e mantém atenção redobrada à segurança dos brasileiros que permanecem no país. “Nossa embaixada segue monitorando não apenas o desenrolar dos acontecimentos, mas também a situação da comunidade brasileira. Até o momento, não há qualquer relato de feridos”, disse.

As declarações foram dadas após a segunda reunião emergencial realizada no Itamaraty para tratar da ofensiva norte-americana contra a Venezuela. O encontro foi coordenado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva e reuniu ministros de áreas estratégicas do governo, como Justiça e Segurança Pública, Defesa e Comunicação Social, além de representantes da Casa Civil e da área de Relações Institucionais. A embaixadora do Brasil em Caracas, Glivânia Maria de Oliveira, também participou das discussões.

O ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, interrompeu as férias e retornou a Brasília para acompanhar pessoalmente a crise diplomática e de segurança envolvendo o país sul-americano. Paralelamente, o Brasil confirmou que participará de uma reunião do Conselho de Segurança das Nações Unidas para discutir a escalada do conflito e seus impactos regionais.

Na avaliação do ministro da Defesa, José Múcio, a situação na fronteira brasileira segue sob controle. Ele afirmou que não há restrições para a entrada de brasileiros vindos da Venezuela e orientou quem desejar deixar o país a procurar as representações diplomáticas. “As fronteiras estão abertas e tranquilas. O brasileiro que estiver lá pode vir. Procure o embaixador ou a vice-cônsul, que têm prestado apoio. Estamos de plantão para qualquer novo desdobramento”, afirmou.

No campo diplomático, o governo brasileiro anunciou que reconhece a vice-presidente venezuelana, Delcy Rodríguez, como chefe de Estado interina. Segundo Maria Laura da Rocha, a decisão decorre da ausência do presidente Nicolás Maduro. “Na ausência do atual presidente, reconhecemos a vice-presidente como presidente interina”, declarou.

O Itamaraty reforçou que seguirá monitorando a situação e avaliando medidas adicionais para garantir a segurança dos brasileiros e a estabilidade regional, em meio ao agravamento da crise na Venezuela.