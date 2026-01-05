Delcy Rodríguez assume como presidente interina na Venezuela

A vice-presidente Delcy Rodríguez assumiu como presidente interina da Venezuela nesta segunda-feira (5/1), após captura do líder Nicolás Maduro pelos Estados Unidos. Como vice de Maduro, ela é o primeiro nome na linha de sucessão e teve o aval da Suprema Corte para ocupar o cargo por 90 dias, que podem ser prorrogados.

Durante o juramento, Rodriguez condenou o sequestro de Maduro e da esposa, Cilia Flores. "Venho com dor pelo sequestro de dois heróis que temos como reféns nos Estados Unidos", declarou. "Venho também com honra jurar em nome de todos os venezuelanos".

Horas antes da posse, a venezuelana publicou nota em que afirma compromisso do país com a “convivência pacífica”. “Nosso país aspira a viver sem ameaças externas, em um ambiente de respeito e cooperação internacional. Acreditamos que a paz global é construída garantindo a paz de cada nação primeiro”, escreveu. “Consideramos prioritário avançar para uma relação internacional equilibrada e respeitosa entre os EUA e Venezuela, e entre a Venezuela e os países da Região, baseado na igualdade soberana e na não ingerência”.

A presidente interina também deu recado diretamente ao presidente dos EUA. “Presidente Donald Trump: nossos povos e nossa região merecem paz e diálogo, não guerra”, destacou.