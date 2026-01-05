Trump descarta eleições na Venezuela nos próximos 30 dias

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, fala com repórteres à bordo do Air Force One em voo com direção a Washington DC, capital do país, nesse domingo (4/1) - (crédito: Jim WATSON / AFP)

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou nesta segunda-feira (5/1) que o país norte-americano não está em guerra com a Venezuela, e ainda rechaçou qualquer possibilidade de eleições na nação sul-americana durante os próximos 30 dias. As declarações foram feitas durante entrevista a emissora norte-americana NBC News.

De acordo com Trump, a prioridade é, agora, "consertar o país", referindo-se à Venezuela. Durante o próximo mês, "não há a menor chance de as pessoas sequer votarem", segundo o republicano. Assim como afirmou, a instalação de um novo período eleitoral ainda tomará tempo.

"Não, vai levar um tempo. Precisamos cuidar para que o país se recupere." O país norte-americano poderá subsidiar um esforço das empresas petrolíferas com o objetivo de reconstruir a infraestrutura energética venezuelana, segundo Trump. Um período de menos de 18 meses poderia ser necessário para esse esforço acontecer.

"Uma quantia enorme terá que ser gasta (com o projeto), e as companhias petrolíferas vão gastar, e depois serão reembolsadas por nós ou através da receita", disse Trump.



Depois de negar a existência de uma guerra entre EUA e Venezuela, o republicano afirmou que a nação governada por ele tem como objetivo rivalizar, na verdade, com países vendedores de drogas. "(A guerra é) com quem esvazia as próprias prisões em nosso país, com os viciados em drogas deles e com os hospitais psiquiátricos deles", completou.

Diferentes nomes foram apontados por Trump como responsáveis pela supervisão dos EUA na Venezuela. Foram citados Marco Rubio, secretário de Estado; Pete Hegseth, secretário de Defesa; Stepgen Miller, vice-presidente de gabinete da Casa Branca; e JD Vance, o vice-presidente. O conjunto, nas palavras do presidente, "abrange tudo e têm conhecimentos diversos e diferentes". Em seguida, o republicano ainda afirmou ser o dono da palavra final sobre todas as decisões direcionadas ao assunto.