Jack Ryan previu queda de Maduro? Série viraliza após operação; veja

John Krasinski, o protagonista de "Jack Ryan": premonição sete anos atrás? - (crédito: VALERY HACHE/AFP)

A crise internacional entre Estados Unidos e Venezuela ultrapassou o noticiário político e passou a repercutir também no entretenimento. Nas redes sociais, fãs da série Jack Ryan passaram a comparar acontecimentos recentes em Caracas com a trama da segunda temporada da produção, lançada em 2019.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

A associação ganhou força após a operação militar conduzida pelos Estados Unidos que resultou na captura do presidente venezuelano Nicolás Maduro, no sábado (3/1). Fãs destacaram semelhanças entre o enredo da série, que retrata uma intervenção internacional na Venezuela, e os desdobramentos reais do conflito.

Leia também: Cuba confirma morte de 32 militares no ataque dos EUA à Venezuela

Coincidências entre ficção e realidade não são novidade na indústria do entretenimento. Séries como Os Simpsons e Black Mirror frequentemente são citadas em debates sobre previsões ou analogias com eventos reais. Desta vez, o foco recaiu sobre Jack Ryan, produção da Amazon Prime Video, protagonizada por John Krasinski.

Eles explicaram o “porquê” 7 anos atrás. Ninguém deu tanta importância.



Em Jack Ryan, a Venezuela aparece como alvo estratégico por seu petróleo e riquezas minerais. pic.twitter.com/Qmmm9BC74l January 4, 2026

Na segunda temporada, exibida há quase seis anos, a trama acompanha uma operação internacional para desestabilizar um governo autoritário venezuelano, com forte presença de interesses estratégicos ligados ao petróleo. Para parte do público, a narrativa ganhou novo fôlego diante do atual cenário geopolítico, impulsionada pela semelhança de temas, discursos e estratégias retratadas na série.

Cena viralizada reforça comparações

Entre os trechos mais compartilhados nas redes sociais está uma cena em que o personagem Jack Ryan questiona uma plateia sobre as maiores ameaças no cenário mundial. Após ouvir respostas como Rússia e China, ele provoca:

“Venezuela, alguém? Está tudo bem com a Venezuela? Nenhuma ameaça? Certo. Qual desses lugares pode alegar ter a maior reserva de petróleo do planeta? Mais do que a Arábia Saudita, mais do que o Irã. Uau."

Leia também: Por que Trump apoiou vice de Maduro em vez de líder da oposição na Venezuela

A fala voltou a circular com força após a operação em Caracas, alimentando debates sobre o quanto a ficção política se inspira em cenários reais ou, para alguns espectadores, antecipa discussões que mais tarde ganham forma no mundo concreto.

Jack afirma que a Venezuela está em um ponto estratégico para lançamento de míssil em Miami e, por isso, os Estados Unidos não poderiam deixar países inimigos, como Rússia ou China, ocuparem o país da América do Sul.