Agente de imigração dos EUA mata mulher a tiros durante abordagem

Imagens que circulam nas redes sociais registram o momento em que um agente do serviço de imigração dos Estados Unidos ("ICE", na sigla em inglês) atira e mata uma mulher dentro de um veículo. De acordo com a imprensa local, a vítima era cidadã norte-americana. O caso ocorreu em Minneapolis, cidade do estado de Minnesota, nos Estados Unidos.

A porta-voz Tricia McLaughlin declarou que os agentes do ICE faziam uma operação direcionadas quando tiveram o caminho bloqueado por um grupo de manifestantes. “Uma dessas manifestantes violentas usou seu veículo como arma, tentando atropelar nossos agentes da lei numa tentativa de matá-los — um ato de terrorismo doméstico”, afirmou. Ela atribuiu o caso ao que chamou de “constantes ataques e da demonização dos policiais por políticos que defendem comunidades islâmicas e que alimentam e incentivam agressões desenfreadas contra nossas forças de segurança”.

Em coletiva de imprensa, o governador, Tim Walz, criticou a política anti-imigração de Trump, que afirmou promover operações “perigosas e sensacionalistas”. "O que estamos vendo são as consequências de uma governança projetada para gerar medo, manchetes e conflitos", declarou. "É governar como um reality show, e hoje, essa imprudência custou a vida de alguém.

O prefeito de Minneapolis, Jacob Frey, repudiou o ataque e pediu que o ICE deixe a cidade imediatamente. “A presença de agentes federais de imigração está causando caos em nossa cidade”, escreveu. “Defendemos integralmente nossas comunidades de imigrantes e refugiados”. Frey é representante do partido Democrata.

A União das Liberdades Civis (ACLU) de Minnesota declarou que o ICE representa um risco para a população local e uma investigação transparentes sobre o tiroteio. Em publicação, a entidade disse estar “devastada” com o ocorrido. “Estamos à espera de saber mais, mas isto é o que sabemos: o ICE está a colocar as nossas comunidades em perigo e tem de deixar o Minnesota imediatamente”, escreveu.

