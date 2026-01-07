Plano americano para a Venezuela tem três fases, diz Marco Rubio

O secretário de Estado dos Estados Unidos, Marco Rubio, relatou nesta quarta-feira (7/1) que o plano norte-americano para administrar a Venezuela será composto por três fases. A última delas, inclusive, será marcada por uma transição. O esquema foi mencionado durante uma entrevista à imprensa.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Leia também: Governo Trump lança site com versão sobre ataque ao Capitólio



De acordo com Rubio, o primeiro passo do plano é estabilizar a Venezuela. O secretário relatou que a intenção do governo Turmp é não deixar que o país sul-americano "mergulhe no caos". O bloqueio das exportações de petróleo venezuelano, segundo ele, faz parte da etapa de estabilização.

Em seguida, Rubio destaca que o dinheiro do petróleo apreendido será usado para beneficiar a população venezuelana. "Vamos vendê-lo no mercado, não com os descontos que a Venezuela vinha recebendo. Esse dinheiro será então administrado de tal forma que controlaremos como ele será distribuído, de um jeito que beneficie o povo venezuelano, não a corrupção, não o regime", disse.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

A segunda etapa foi denominada por ele de "recuperação". A fase consiste no ato de garantir que tanto empresas americanas quanto de outras partes do mundo consigam "acesso ao mercado venezuelano de maneira justa". Além disso, ainda incluiria um "processo de reconciliação nacional". Este servirá para que "forças de oposição possam ser anistiadas e libertadas das prisões ou trazidas de volta ao país e comecem a reconstruir a sociedade civil", conforme explicou o secretário.

Leia também: MAGA já era: Casa Branca tem nova gíria para Trump



A parte da transição, apesar de ter sido citada, não foi devidamente explicada. "Algumas dessas etapas vão se sobrepor. Eu descrevi tudo isso a eles com grande nível de detalhe. Teremos mais informações nos próximos dias, mas sentimos que estamos avançando aqui de uma forma muito positiva", disse o porta-voz. O secretário afirmou, no entanto, que ainda é cedo para discutir o cronograma para as eleições venezuelanas.