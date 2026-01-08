Venezuela: líder da Assembleia anuncia libertação de presos políticos

Jorge Rodríguez anuncia libertação de venezuelanos e estrangeiros presos na Venezuela - (crédito: Federico PARRA / AFP)

O presidente da Assembleia Nacional da Venezuela, Jorge Rodríguez, anunciou a libertação de “um número significativo” de venezuelanos e estrangeiros presos por razões políticas. No comunicado feito nesta quinta-feira (8/1), o parlamentar anunciou que a medida tem como objetivo contribuir para a paz e união nacional.

Rodríguez não informou nomes ou número de detentos que devem ser soltos, mas afirmou que os processos de libertação estariam ocorrendo no exato momento do discurso. Além de presidente da assembleia e integrante do Partido Socialista Unido de Venezuela, partido de Nicolás Maduro, o deputado é irmão da presidente interina Delcy Rodríguez.

Em nota enviada à AFP, a subsecretária de Imprensa da Casa Branca, Anna Kelly, afirmou que medida é resultado da "influência" de Trump na Venezuela.