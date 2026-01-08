Goiano morre depois de passar mal em Paris

O goiano Leonardo Santana tinha 31 anos e era natural de Iaciara, no nordeste do estado. Há três anos, vivia na capita lda França, Paris - (crédito: Reprodução / Instagram)

O goiano Leonardo Santana, natural de Iaciara, no nordeste do estado, morreu em Paris, capital da França, depois de passar mal. Ele tinha 31 anos, e havia se mudado para a Europa há três anos. O resultado da autópsia ainda é esperado para que a causa da morte seja esclarecida.

Em entrevista ao portal G1, a família de Leonardo relatou que ele sofria com problemas no estômago. Mais precisamente, tratava uma úlcera. Em Paris, o goiano trabalhava em um hotel. "O que sabemos era que ele estava com problemas no estômago, uma úlcera, e tinha mais de 20 feridas no estômago. Ele falava para a gente que estava se tratando", afirmou Luana Ferreira, irmã de Leonardo.

Luana também contou que a informação sobre a morte do irmão chegou à família na última terça-feira (6/1), por meio de uma amiga, com quem dividia moradia. Com fortes dores, Leonardo foi ao banheiro, de onde não saiu mais.

Agora, a família se mobiliza para arrecadar dinheiro para o trazer o o corpo de Leonardo ao Brasil. Para facilitar as doações, três vaquinhas virtuais foram abertas: uma em reais, outra em euros, e uma terceira em libras.

"O valor do translado ficou em € 7.000,00; já temos aqui, na vakinha do Brasil, R$ 14.300. Lá na França, a minha prima vai contribuir com € 3.500 e praticamente está faltando € 1.500 para a gente conseguir arrecadar o valor total que falta", disse Luana.

A irmã diz que a liberação do corpo está prevista para próxima segunda-feira (12/1). O corpo deve chegar ao Brasil até o fim da próxima semana.



