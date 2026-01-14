InícioMundo
EUA

Trump diz que "matança" no Irã "está parando"

Presidente norte-americano se refere aos protestos contra o governo e a repressão que ocorre país asiático

Trump faz declaração para a imprensa nesta quarta-feira (14/1) - (crédito: Brendan SMIALOWSKI / AFP)
Trump faz declaração para a imprensa nesta quarta-feira (14/1) - (crédito: Brendan SMIALOWSKI / AFP)

Em um pronunciamento à imprensa nesta quarta-feira (14/1), o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou que a "matança" no Irã "parou". O norte-americano se refere aos protestos contra o governo e a repressão que ocorre país asiático.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NOGoogle Discover IconGoogle Discover SIGA O CB NOGoogle Discover IconGoogle Discover

Trump disse ter sido informado que as "execuções" pararam no Irã, em meio a informes de grupos de defesa dos direitos humanos de que as autoridades iranianas reprimiram brutalmente os protestos contra o regime.

Durante um evento na Casa Branca, Trump disse ter sido informado de "fonte segura" que "o massacre no Irã está parando. Parou... E não há plano para execuções", acrescentou, sem dar mais detalhes.

*Com informações da Agência France-Press

Saiba Mais

  • Google Discover Icon

Ronayre Nunes

Subeditor

Subeditor da editoria on-line do jornal Correio Braziliense. Formado em Comunicação Social - Jornalismo pela Faculdade de Comunicação (FAC) da Universidade de Brasília (UnB). Entusiasta de automobilismo, séries e entretenimento em geral.

Por Ronayre Nunes
postado em 14/01/2026 17:28 / atualizado em 14/01/2026 18:11
SIGA
x