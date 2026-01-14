Trump diz que "matança" no Irã "está parando"

Em um pronunciamento à imprensa nesta quarta-feira (14/1), o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou que a "matança" no Irã "parou". O norte-americano se refere aos protestos contra o governo e a repressão que ocorre país asiático.
Trump disse ter sido informado que as "execuções" pararam no Irã, em meio a informes de grupos de defesa dos direitos humanos de que as autoridades iranianas reprimiram brutalmente os protestos contra o regime.
Durante um evento na Casa Branca, Trump disse ter sido informado de "fonte segura" que "o massacre no Irã está parando. Parou... E não há plano para execuções", acrescentou, sem dar mais detalhes.
*Com informações da Agência France-Press
Por Ronayre Nunes
postado em 14/01/2026 17:28 / atualizado em 14/01/2026 18:11