Trump diz que "matança" no Irã "está parando"

Trump faz declaração para a imprensa nesta quarta-feira (14/1) - (crédito: Brendan SMIALOWSKI / AFP)

Em um pronunciamento à imprensa nesta quarta-feira (14/1), o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou que a "matança" no Irã "parou". O norte-americano se refere aos protestos contra o governo e a repressão que ocorre país asiático.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Leia também: Irã anuncia julgamentos televisionados de manifestantes

Trump disse ter sido informado que as "execuções" pararam no Irã, em meio a informes de grupos de defesa dos direitos humanos de que as autoridades iranianas reprimiram brutalmente os protestos contra o regime.

Durante um evento na Casa Branca, Trump disse ter sido informado de "fonte segura" que "o massacre no Irã está parando. Parou... E não há plano para execuções", acrescentou, sem dar mais detalhes.

*Com informações da Agência France-Press

Saiba Mais Mundo Irã anuncia julgamentos televisionados de manifestantes

Irã anuncia julgamentos televisionados de manifestantes Mundo O sinal que salvou a vida de um homem soterrado em avalanche

O sinal que salvou a vida de um homem soterrado em avalanche Mundo "Eram dois ou três mortos em cada beco": os relatos da violenta repressão aos protestos no Irã