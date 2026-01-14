Irã anuncia julgamentos televisionados de manifestantes

A manifestação é uma das maiores desde o início do regime teocrático em 1979 e com uma repressão estatal sem precedentes. - (crédito: BBC Geral)

O chefe do Poder Judiciário do Irã, Gholam-Hossein Mohseni-Ejei, anunciou, nesta quarta-feira (14/1), que os julgamentos dos manifestantes presos devem ser públicos e com a presença da imprensa. Nas redes sociais, Mohseni-Ejei declarou que o objetivo é informar o povo sobre “os detalhes e a dimensão das ações que cometeram, bem como sobre suas afiliações e conexões”. O comunicado se dá após visita dele a uma prisão na capital Teerã.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Segundo o líder, a agilidade nos julgamentos é uma demanda da população. “As pessoas esperam, com razão, que os responsáveis pelos crimes mais hediondos e cruéis nas ruas e vielas sejam julgados e punidos o mais rapidamente possível”, escreveu em outra postagem no X. Ele anunciou ainda que ordenou a adoção de medidas para “vingar os mártires” mortos durante os protestos.

Ainda nesta quarta, está marcada a execução de Erfan Soltani, 26 anos, preso durante os protestos no país. Ele foi preso em casa e condenado à morte por enforcamento em um julgamento considerado rápido e obscuro. Segundo a ONG de direitos humanos Hengaw, a família de Erfan foi privada de notícias sobre ele. Não há confirmação se a pena já foi executada.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Não há um número oficial de quantas pessoas foram detidas ou mortas durante a repressão das forças iranianas. Desde o início das manifestações, a estimativa é de que cerca de 2.403 manifestantes foram mortos, segundo a organização Hrana. Entre eles, 12 menores e 9 civis que não tinham relação com os atos.

Já a Iran Human Rights (IHR) estima que a repressão iraniana provocou a morte de 3.428 manifestantes e prendeu cerca de 10 mil.

Somada ao uso da força e prisões em massa, o governo do Irã continua o bloqueio da internet no país e corte da comunicação com outros Estados. A manifestação, que começou como uma crítica aos custo de vida, está no 18º dia, uma das maiores desde o início do regime teocrático em 1979 e com uma repressão estatal sem precedentes.