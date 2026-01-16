"Bebi ontem": Mulher se choca ao abrir caixa de leite de amêndoas

Mulher descobriu mofo no leite de amêndoas, depois que já havia bebido dele - (crédito: TikTok / reprodução)

Uma australiana compartilhou nas redes sociais que encontrou pedaços do que parecia ser mofo dentro de uma embalagem de leite de amêndoas comprada em um supermercado. Ela havia consumido o líquido no dia anterior.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

<p><strong><a href="https://whatsapp.com/channel/0029VaB1U9a002T64ex1Sy2w">Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular</a></strong></p>

A mulher, identificada como Lauren, contou que tinha bebido do leite no dia anterior, sem perceber que algo estava errado. Mas, no dia seguinte, quando foi fazer um café, encontrou um objeto estranho. “Não acredito que bebi isso ontem”, disse ela em um vídeo publicado na rede social, enquanto mostrava, com um garfo, um pedaço de mofo escuro retirado da bebida. Em seguida, Lauren decidiu abrir completamente a embalagem e encontrou um objeto preto ainda maior no fundo do recipiente.

As imagens rapidamente geraram uma enxurrada de comentários. “Minha ansiedade com a saúde me fazia tremer em uma camisa de força”, escreveu um perfil. “O choro é muito justificável, eu estaria morta”, disse outro.

Em entrevista ao News da Austrália, Lauren disse que, no primeiro momento, chegou a pensar que se tratava de um rato morto, mas ela e o marido concluíram que o material se parecia mais com algum tipo de mofo.

Após a descoberta, Lauren afirmou que foi diretamente ao supermercado para registrar uma reclamação. Procurado pelo site australiano, o comércio confirmou estar ciente do caso e informou que está apurando o ocorrido.

“Estamos em contato com esta cliente em relação à reclamação e estamos investigando”, disse um porta-voz. A rede também explicou que, em casos de danos na vedação hermética da embalagem, pode ocorrer a entrada de oxigênio e o consequente crescimento de mofo, o que pode resultar na aparência observada no vídeo.

O consumo de alimentos contaminados por mofo pode causar desde reações leves até problemas mais graves à saúde. Em geral, a ingestão pode provocar náuseas, vômitos, diarreia e dor abdominal, especialmente em pessoas mais sensíveis.

Alguns tipos de mofo produzem micotoxinas, substâncias tóxicas que, quando ingeridas, podem afetar o fígado, o sistema imunológico e o trato gastrointestinal. Em casos suspeitos, a orientação é suspender o consumo do produto e procurar avaliação médica.