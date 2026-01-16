Trump ameaça taxar países contrários à anexação da Groenlândia pelos EUA

"Posso impor uma tarifa aos países que não concordarem com a Groenlândia, porque precisamos da Groenlândia para a segurança nacional", declara Trump - (crédito: Getty Images)

Em mais um episódio de tarifaçso de Donald Trump, o presidente dos Estados Unidos ameaçou taxar países que sejam contrários ao plano de anexação da Groenlândia. Em publicação na rede social Truth Social nesta sexta-feira (16/1), ele comentou que poderia impor a tarifa, mas não citou valores ou critérios.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

"Posso impor uma tarifa aos países que não concordarem com a Groenlândia, porque precisamos da Groenlândia para a segurança nacional", afirmou. A ilha, que fica no Ártico, ao norte do Canadá, é um território autônomo da Dinamarca rico em recursos minerais e considerado estratégico para a defesa norte-americana.

Leia também: Qual a situação de Cuba após queda de Maduro e por que governo de esquerda do México passa a ser chave

A fala de Trump ocorre no mesmo dia em que congressistas dos EUA estiveram na Dinamarca para apaziguar os ânimos entre Washington e Copenhague. Ainda nesta semana, representantes da ilha e do país estiveram em Washington, onde conversaram com o vice-presidente J. D. Vance e o secretário de Estado Marco Rubio. Após o encontro na Casa Branca, a Dinamarca reforçou a presença militar na ilha e passou a contar com apoio da Alemanha, França, Finlândia, Noruega, Holanda, Reino Unido e Suécia, que vão enviar efetivos para uma missão no local.

A anexação da Groenlândia é um tema recorrente em discursos públicos de Trump. O republicano alega que o território é necessário para abrigar o Domo de Ouro, sistema de interceptação de mísseis que figura como uma das promessas de seu mandato. Apesar de mencionar o desejo de comprar a ilha, Trump não descarta a possibilidade de uma intervenção militar.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

À AFP, o chefe do Comando Conjunto do Ártico da Dinamarca, Søren Andersen, informou que o país convidou os EUA para participar das ações militares na ilha, como uma forma de sanar as preocupações de Trump de uma interferência russa ou chinesa no local. "É claro que os Estados Unidos, como membro da Otan, estão convidados a estar aqui", afirma.

O presidente americano, no entanto, insiste que o território deve ser anexado. "Precisamos da Groenlândia para a segurança nacional. Se não a tivermos, teremos uma lacuna na segurança nacional", afirmou. Trump ainda gerou dúvidas no cenário internacional ao afirmar que estaria conversando com a Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan) sobre o assunto.