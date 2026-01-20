UE está 'comprometida' com segurança no Ártico, diz von der Leyen em Davos

A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, gesticula enquanto discursa durante o Fórum Econômico Mundial (FEM) em Davos, em 20 de janeiro de 2026 - (crédito: FABRICE COFFRINI / AFP)

A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, afirmou que, em relação à segurança do Ártico, a União Europeia (UE) está "completamente comprometida", em discurso no Fórum Econômico de Davos, nesta terça-feira (20/1). Segundo ela, os europeus estão preparando a sua própria estratégia de segurança e reforçando posição para o Ártico.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Em relação à sinalização do presidente dos EUA, Donald Trump, de aplicar tarifas progressivas contra oito países europeus por conta da questão da Groenlândia, ela classificou como um "erro", especialmente considerando que são aliados históricos.

"Consideramos o pessoal dos EUA como nosso aliado e amigo. No ano passado, firmamos um acordo comercial com os americanos e, quando dois amigos apertam as mãos, isso deveria significar algo", mencionou, ao destacar que a resposta do bloco será "estratégica e proporcional".

Von der Leyen ainda afirmou que os europeus estão trabalhando em grande aumento de investimentos europeus na Groenlândia e defendeu que a ilha e o próprio Reino da Dinamarca devem ser responsáveis por decidir o próprio futuro.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular