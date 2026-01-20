Trump intensifica ofensiva diplomática pela Groenlândia com imagens de IA

O presidente Donald Trump elevou o tom das tensões geopolíticas nesta semana ao reafirmar seu interesse na anexação da Groenlândia aos Estados Unidos. Por meio de uma série de imagens geradas por inteligência artificial publicadas em sua rede social (Truth Social), o republicano sinalizou que a incorporação da ilha é uma prioridade para a Casa Branca em 2026.

Em uma das postagens que gerou maior repercussão, uma imagem sintética mostra Trump fincando a bandeira dos Estados Unidos em solo groenlandês. Na projeção, ele aparece acompanhado pelo vice-presidente, J. D. Vance, e pelo secretário de Estado, Marco Rubio. A imagem inclui ainda uma placa com os dizeres: “Groenlândia: território dos EUA estabelecido em 2026”.

Outra montagem digital exibe o presidente no Salão Oval da Casa Branca em reunião com líderes europeus. Ao fundo, um mapa da América do Norte e do Sul chama a atenção por apresentar a Groenlândia, o Canadá e a Venezuela coloridos a bandeira americana, sugerindo uma expansão da influência de Washington no hemisfério.

Nas últimas semanas, a Casa Branca aumentou a pressão diplomática para ocupar o território, justificando a medida como uma necessidade de segurança nacional. O argumento é que o controle da ilha é vital para impedir que a China e a Rússia estabeleçam hegemonia estratégica na região do Ártico.

A postura, no entanto, desencadeou uma crise diplomática imediata com a União Europeia. O ponto de maior atrito envolve a ameaça de Washington em aplicar tarifas comerciais progressivas contra oito países europeus como forma de retaliação pela resistência à questão da Groenlândia.