Em Davos, Trump volta a ameaçar por compra "imediata" da Groenlândia

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, voltou a fazer ameaçar pela compra da Groenlândia nesta quarta-feira (21/1) durante participação no Fórum Econômico Mundial de Davos. Trump exigiu negociações "imediatas" sobre a aquisição da Groenlândia retomando a iniciativa para assumir o controle do território autônomo que pertence à Dinamarca, aliada da Otan.

"São os Estados Unidos, e somente os Estados Unidos, que podem proteger essa enorme massa de terra, esse enorme pedaço de gelo, desenvolvê-lo e aprimorá-lo", disse Trump. "É por isso que estou buscando negociações imediatas para discutir novamente a aquisição da Groenlândia pelos Estados Unidos".

Discurso em Davos

Trump falou sobre diversos temas, desde exaltar a economia norte-americana como "o motor do mundo" até questionar decisões da Europa sobre imigração, Trump chamou a atenção no evento. De acordo com Trump, o continente não sabe enfrentar a "maior onda de imigração da história" e que toma decisões econômicas "erradas". "Eu amo a Europa e quero vê-la bem, mas está indo na direção errada", disse Trump.

*Com informações da Agência France-Press

