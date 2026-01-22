Trump assina carta de criação do Conselho de paz e fala sobre guerras

A assinatura ocorreu após um discurso no qual Trump fez um balanço de crises e tensões em regiões como Gaza, Irã, Ucrânia e Venezuela - (crédito: Fabrice COFFRINI / AFP)

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, assinou nesta quinta-feira (22/1), durante o Fórum Econômico Mundial de Davos, a carta fundadora do Conselho de Paz, um novo organismo internacional que, segundo ele, atuará de forma cooperativa com as Nações Unidas para a resolução de conflitos globais.

A assinatura ocorreu após um discurso no qual Trump fez um balanço de crises e tensões em regiões como Gaza, Irã, Ucrânia e Venezuela. O evento contou com a participação de líderes e chanceleres de 19 países, entre eles o presidente da Argentina, Javier Milei, e o presidente do Paraguai, Santiago Peña. Segundo Trump, outros países devem aderir à iniciativa.

Além de Argentina e Paraguai, estiveram representados no palco países como Arábia Saudita, Armênia, Azerbaijão, Bahrein, Bulgária, Catar, Cazaquistão, Emirados Árabes Unidos, Hungria, Indonésia, Jordânia, Kosovo, Marrocos, Mongólia, Paquistão, Turquia e Uzbequistão. O Brasil também foi convidado, mas ainda não respondeu se vai integrar a iniciativa.

“Estamos aqui diante de uma grande oportunidade. Vai acontecer. Terminar décadas de sofrimentos, de guerra, e uma paz gloriosa para a região. Para o mundo. Eu chamo o mundo de região. E teremos paz no mundo, e será um grande legado para todos nós”, afirmou o presidente americano.

O Conselho de Paz terá composição permanente e um custo estimado de US$ 1 bilhão. Trump será o presidente da nova organização — função que disse assumir com “grande honra” — e contará com a participação de outros líderes mundiais.

A criação do conselho foi apresentada como uma das principais iniciativas diplomáticas do governo americano e marcou um dos momentos de maior destaque da participação de Trump no encontro em Davos. Durante o discurso, o presidente também sinalizou a retomada de contatos entre Washington e Teerã. “O Irã quer conversar, e nós conversaremos”, declarou, atribuindo a si os ataques realizados no ano passado contra instalações nucleares iranianas.

*Com informações da AFP e do jornal americado New York Times

