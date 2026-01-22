InícioMundo
UCRÂNIA

Zelensky anuncia acordo com Trump sobre garantias de segurança para Ucrânia

Presidente ucraniano afirmou nesta quinta-feira (22/) que chegou a um acordo com seu homólogo, Donald Trump

Presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, afirmou nesta quinta-feira (22/1) que chegou a um acordo com seu homólogo, Donald Trump - (crédito: Handout / UKRAINIAN PRESIDENTIAL PRESS SERVICE / AFP)
Presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, afirmou nesta quinta-feira (22/1) que chegou a um acordo com seu homólogo, Donald Trump - (crédito: Handout / UKRAINIAN PRESIDENTIAL PRESS SERVICE / AFP)

O presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, afirmou nesta quinta-feira (22) que chegou a um acordo com seu homólogo, Donald Trump, sobre as garantias de segurança que os Estados Unidos oferecerão ao seu país em caso de fim da guerra com a Rússia. 

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NOGoogle Discover IconGoogle Discover SIGA O CB NOGoogle Discover IconGoogle Discover

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

"Eu, o presidente americano e sua equipe afirmamos que as garantias de segurança estão prontas", disse Zelensky a jornalistas no Fórum de Davos, onde se reuniu com Trump. "O documento precisa ser assinado pelas partes", acrescentou. 

No entanto, ele reconheceu que outra questão fundamental nas negociações para um acordo de paz com a Rússia — a administração do leste da Ucrânia parcialmente ocupado — "ainda não foi resolvida".

https://www.correiobraziliense.com.br/webstories/2025/04/7121170-canal-do-correio-braziliense-no-whatsapp.html  

Saiba Mais

  • Google Discover Icon
Por AFP
postado em 22/01/2026 20:58 / atualizado em 22/01/2026 20:59
SIGA
x