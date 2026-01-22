Idosos vizinhos há 40 anos ficam noivos e emocionam a internet

Pedido feito em um parque de Lexington viralizou e já soma mais de 1 milhão de visualizações nas redes - (crédito: Reprodução / TikTok)

Depois de mais de quatro décadas vivendo lado a lado, uma história de amor ganhou um novo capítulo em Lexington, no Kentucky (EUA). Dois vizinhos idosos ficaram noivos após mais de 40 anos de convivência, em um pedido registrado no Gatton Park on the Town Branch e divulgado nas redes sociais pelo perfil oficial do parque.

Art e Marilyn moraram próximos por pelo menos quatro décadas, mas a aproximação aconteceu de forma mais profunda após ambos perderem seus companheiros, de quem foram cuidadores dedicados. A relação amadureceu com o tempo e culminou em um pedido feito dentro de um iglu decorativo montado no parque, iluminado ao fundo pelas luzes de uma árvore de Natal.

Sentado, Art retirou uma pequena caixa com o anel de noivado e se declarou. “Foi simplesmente maravilhoso te conhecer, e que pessoa incrível você é. Você é generosa, gentil, peculiar e muito divertida. Então, estou te perguntando, você se casaria comigo?”, perguntou.

Emocionada, Marilyn respondeu sem hesitar: “Art, eu amaria me casar com você. Com todo o meu coração, o meu amor e a minha alma, eu não consigo pensar em nada que eu gostaria de fazer mais do que me casar com você. Para sempre. Para sempre”.

O pedido aconteceu no dia 17 de dezembro. O vídeo foi publicado dois dias depois e já ultrapassou a marca de um milhão de visualizações nas redes sociais. Ao final, Art resumiu o desejo de compartilhar a vida a dois: “Seria ótimo podermos nos amar e abraçar um ao outro nos nossos anos dourados”. Marilyn respondeu com carinho e bom humor: “Bem, isso vai ser por bastante tempo, tudo bem?”.

