O que se sabe sobre a detenção de criança de 5 anos pelo ICE nos EUA

O menino, identificado como Liam Conejo Ramos, foi levado por agentes na entrada de casa após retornar da escola - (crédito: AFP PHOTO / COLUMBIA HEIGHTS PUBLIC SCHOOLS/HANDOUT)

A detenção de uma criança de cinco anos por agentes do Serviço de Imigração e Alfândega dos Estados Unidos (ICE) provocou reação de autoridades locais e da comunidade em Minneapolis. O menino, identificado como Liam Conejo Ramos, foi levado por agentes na entrada de sua casa após retornar da escola e está detido com o pai em uma unidade do ICE no Texas, segundo informações divulgadas pelo distrito escolar e pelo advogado da família.

De acordo com as autoridades escolares e a defesa, a família é de origem equatoriana e se apresentou às autoridades na fronteira do Texas em dezembro de 2024, quando solicitou asilo. O advogado Marc Prokosch afirmou, em entrevista coletiva na última quinta-feira (22/1), que a família não está em situação irregular. “Eles não são imigrantes ilegais. Vieram de forma correta, legalmente, e estão seguindo um caminho legal”, declarou.

Ainda durante a coletiva, a superintendente do distrito escolar de Columbia Heights, Zena Stenvik, afirmou que a criança teria sido utilizada como “isca” durante a ação. Segundo ela, outro adulto que residia no imóvel teria pedido para ficar com o menino, mas o pedido foi negado. Stenvik relatou que um agente conduziu a criança até a porta da casa e a orientou a bater para verificar se havia mais alguém no interior do imóvel.

Em publicação nas redes sociais, o ICE negou ter utilizado uma criança como isca e afirmou que o menino foi abandonado. Já o Departamento de Segurança Interna dos Estados Unidos (DHS) informou que o pai era o alvo da operação e que ambos foram detidos juntos. Em nota divulgada na noite de quinta-feira (22), a porta-voz do DHS, Tricia McLaughlin, afirmou que, durante a ação, pessoas cercaram o local, gritando e buzinando, o que teria assustado a criança.

A presidente do conselho escolar do Distrito Escolar Público de Columbia Heights, Mary Granlund, também relatou na coletiva, que presenciou a detenção ao passar pelo local a caminho da escola de seus filhos e viu agentes conduzindo o menino.

Durante um pronunciamento, o vice-presidente dos Estados Unidos, JD Vance, afirmou que, após investigar o caso, concluiu que os agentes foram ao local para prender o pai, a quem classificou como imigrante ilegal. Segundo Vance, o pai teria tentado fugir, e a detenção da criança ocorreu em decorrência da situação. O DHS também informou que o pai havia sido liberado nos Estados Unidos durante o governo do ex-presidente Joe Biden.

O advogado da família reiterou que o pedido de asilo está sendo conduzido dentro da legalidade e afirmou que o processo agora ocorre com parte da família detida no Texas. Segundo autoridades escolares, o caso de Liam Conejo Ramos não é isolado no distrito de Columbia Heights, localizado a cerca de 11 quilômetros ao norte de Minneapolis. Outros três estudantes da rede também teriam sido detidos pelo ICE.