Três são presos por protesto em igreja onde agente do ICE é pastor

Três pessoas foram presas nesta quinta-feira, 22, por realizarem um protesto contra o Serviço de Imigração e Alfândega dos Estados Unidos (ICE, na sigla em inglês) dentro de uma igreja em Minnesota no último domingo, 18. Segundo a polícia, cerca de 30 pessoas invadiram e interromperam um culto religioso numa igreja onde um agente do ICE é pastor gritando "fora ICE" e "Renee Good", morta a tiros pela polícia de imigração no começo do mês.

Entre os detidos, está a advogada e ativista Nekima Levy Armstrong, que pede a renúncia do pastor David Easterwood. Ela diz que o papel duplo do líder religioso representa "conflito moral fundamental". Easterwood é pastor da Cities Church em Saint Paul, que pertence à Convenção Batista do Sul.

Os advogados da igreja elogiaram as prisões desta quinta. Na segunda, 19, líderes da Convenção Batista afirmaram que a compaixão pelas famílias imigrantes não pode justificar a violação de um espaço sagrado durante o culto.

Na quarta, Armstrong acusou o governo Trump de tentar "criminalizar um protesto pacífico e não violento".

Minnesota, governado pela oposição democrata, solicitou uma ordem judicial para restringir as operações do ICE no estado. Uma audiência sobre o pedido está marcada para a próxima segunda-feira, 26.

No mesmo dia das prisões, o vice-presidente dos EUA, JD Vance, viajou a Minneapolis para se encontrar com agentes do ICE e "acalmar os ânimos", como afirmou em uma coletiva de imprensa. Ele alimentou ainda mais as controvérsias ao defender, segundo a oposição, o agente que atirou em Good.

"Sim, vocês podem se manifestar", disse ele aos moradores da cidade que protestam diariamente contra as operações do ICE, "mas façam isso pacificamente". O vice-presidente atribuiu a violência durante as operações da polícia imigração de à falta de cooperação da polícia local. (Com agências internacionais).