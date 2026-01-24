Danone retira lotes de fórmula infantil de vários mercados

O gigante do setor alimentício francês Danone anunciou nesta sexta-feira (23) que está retirando lotes de fórmula infantil de vários mercados, seguindo os passos da Nestlé e da Lactalis.

A indústria de fórmulas infantis vem sendo abalada nas últimas semanas pela retirada, em vários países, de lotes que poderiam estar contaminados com cereulida, uma toxina que pode causar diarreia e vômitos.

A ministra da Saúde da França, Stéphanie Rist, afirmou nesta sexta-feira que o produto potencialmente contaminado foi "retirado" do mercado.

A Danone anunciou nesta sexta-feira que suprimiu "um número muito limitado de lotes" para "cumprir as últimas recomendações" das autoridades locais de segurança alimentar.

Horas depois, o grupo declarou à AFP que está retirando voluntariamente dois lotes na França como medida de precaução.

Entre os 18 países e territórios afetados pela retirada da Lactalis estão a Espanha e cinco da América Latina: Chile, Colômbia, Equador, México e Peru.

Na França, foram abertas duas investigações criminais após a morte recente de dois bebês que consumiram fórmula infantil retirado pela Nestlé devido a uma "possível contaminação" por cereulida, sem que, até o momento, tenha sido estabelecida qualquer "relação causal", segundo as autoridades.