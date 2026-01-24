Cerca de 100 líderes religiosos são presos em protesto contra o ICE nos EUA

Mais de 100 sacerdotes presos em Minneapolis por protestarem contra o ICE - (crédito: Reprodução/X)

Cerca de 100 sacerdotes foram presos, na sexta-feira (23/1), no Aeroporto Internacional de Minneapolis–St. Paul, nos Estados Unidos, durante um protesto contra o Serviço de Imigração e Alfândega (ICE). O grupo se reuniu no local para protestar contra a deportação de imigrantes, com orações e músicas religiosas. A informação foi publicada pelo jornal The Telegraph.

Segundo Trevor Cochlin, membro da organização Faith in Minnesota (Fé em Minnesota), aproximadamente 100 religiosos foram detidos. No entanto, até o momento, as autoridades não informaram o número oficial de presos.

O protesto reuniu líderes e fiéis de diferentes religiões, como batistas, luteranos, católicos, judeus e unitários universalistas. A manifestação aconteceu em um dia de frio intenso, com temperatura de cerca de –21 °C.

Os manifestantes exigiam que as companhias aéreas suspendessem contratos com o ICE para a realização de voos de deportação. Entre as empresas citadas estão a Delta Airlines e a Signature Aviation, responsável pelo apoio logístico desses voos.

Manifestantes y activistas protestaron en las calles de Mineápolis contra la llegada de más agentes del ICE.



Protestos

Nesta sexta-feira (23), centenas de empresas em todo o estado fecharam as portas e moradores suspenderam atividades cotidianas como parte de uma greve geral convocada pelos organizadores do “Dia da Verdade e da Liberdade”.

A mobilização incluiu um apagão econômico, momentos de oração e manifestações públicas, em resposta ao clima de medo provocado pelo aumento das ações do ICE.

Os protestos se intensificaram após a morte de Renee Good no dia 7 de janeiro, morta a tiros por um agente federal em Minneapolis. A agência afirma que o agente agiu em legítima defesa, dizendo que a vítima tentou atropelá-lo.

Dias depois, em 18 de janeiro, na cidade vizinha de St. Paul, manifestantes interromperam um culto religioso por suspeita de envolvimento de um pastor com atividades do ICE.

Segundo os organizadores dos atos, os protestos são pacíficos.