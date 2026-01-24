Homem morto por agentes do ICE era cidadão americano de 37 anos; veja vídeo

Manifestantes gesticulam em direção a agentes federais enquanto se reúnem perto do local onde, segundo autoridades estaduais e locais, um homem foi baleado por agentes federais - (crédito: AFP)

Um homem de 37 anos morreu após ser baleado por agentes do Serviço de Controle de Imigração e Alfândega dos EUA (ICE) na manhã deste sábado (24/1) em Minneapolis, nos Estados Unidos. Segundo o chefe de polícia da cidade, Brian O’Hara, a vítima era um cidadão americano, residente local, e teve a identidade confirmada pelas autoridades, embora o nome não tenha sido divulgado até o momento.

O’Hara afirmou que o homem morto era branco e morava em Minneapolis. A informação corrige informações iniciais divulgados pela imprensa, que apontavam que a vítima teria 51 anos. O chefe da polícia disse que, até agora, as autoridades federais envolvidas na operação não forneceram detalhes sobre as circunstâncias do tiroteio ao departamento de polícia local nem às autoridades municipais.

Ainda segundo o policial, a polícia de Minneapolis não participou diretamente da ação que resultou na morte do homem, conduzida por agentes federais. Por esse motivo, a corporação municipal aguarda o compartilhamento de informações oficiais para compreender o que levou ao confronto.

Vídeo do momento

Imagens que circulam nas redes sociais mostram o momento em que o homem se debate e é atingido por vários disparos.

BREAKING: ICE just shot and killed another unarmed person in Minneapolis. “It was an execution,” witness says. https://t.co/lPRkhsdvsB — Really American ???????? (@ReallyAmerican1) January 24, 2026

Segundo testemunhas ouvidas pelo jornal local The Minnesota Star Tribune, o homem estava filmando a abordagem dos agentes federais e foi cercado por pelo menos sete oficiais do ICE, o Serviço de Imigração e Alfândega dos EUA, e atingido várias vezes na região do peito após ser imobilizado no chão. Ele chegou a ser socorrido e levado a um hospital da região, mas não resistiu aos ferimentos.

Na sexta-feira (23/1), uma menina de dois anos que havia sido detida por agentes federais conseguiu se reencontrar com a mãe. Em outro caso, testemunhas contestaram a versão oficial de que um menino de cinco anos, preso pelo ICE, teria sido “abandonado” pelo pai antes de ambos serem detidos em Columbia Heights.

Protestos

Nesta sexta-feira (23), centenas de empresas em todo o estado fecharam as portas e moradores suspenderam atividades cotidianas como parte de uma greve geral convocada pelos organizadores do “Dia da Verdade e da Liberdade”.

A mobilização incluiu um apagão econômico, momentos de oração e manifestações públicas, em resposta ao clima de medo provocado pelo aumento das ações do ICE.

Os protestos se intensificaram após a morte de Renee Good, morta a tiros por um agente federal no início do mês em Minneapolis, e a detenção de um menino de cinco anos durante uma operação contra imigrantes nesta semana.