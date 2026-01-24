Petróleo venezuelano está chegando às refinarias dos EUA, diz Trump

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou em uma entrevista ao jornal New York Post neste sábado (24/1), que o petróleo venezuelano que estava apreendido em navios foi retirado e está chegando às refinarias norte-americanas.
Na entrevista, ele disse que não está autorizado a contar. Em seguida, afirma: "mas vamos colocar desta forma, eles não têm petróleo. Nós pegamos o petróleo". Agora, segundo ele, "o petróleo está chegando às refinarias em Houston, em vários lugares".
O presidente americano afirma que o país está gerindo o petróleo na Venezuela. "A Venezuela vai receber uma parte, e nós vamos receber outra. Depois, teremos as grandes empresas de petróleo entrando, e elas vão extrair tanto petróleo que a Venezuela ganhará mais dinheiro do que jamais ganhou antes", disse ao Post.
Na terça-feira (20/1), Trump afirmou que havia retirado 50 milhões de barris de petróleo da Venezuela e estava vendendo parte dele no mercado aberto.
A presidente interina da Venezuela, Delcy Rodríguez, afirmou no mesmo dia que o país recebeu a primeira parcela do acordo de fornecimento desses barris com a venda do petróleo, no valor de US$ 300 milhões.
Os Estados Unidos tomaram o controle do petróleo na Venezuela após invadirem o país no dia 3 de janeiro e destituir o presidente Nicolás Maduro em uma operação surpresa. Desde então, Trump deixou claro seu objetivo em tomar conta do recurso na Venezuela.
