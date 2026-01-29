Estrela do programa "Quilos Mortais" morre aos 50 anos

Conhecida por ter participado do programa de televisão Quilos Mortais, Charity Pierce morreu, na terça-feira (27/1), aos 50 anos. A americana estava sob cuidados paliativos, e enfrentava quadros de linfedema (acúmulo de linfa nos tecidos) e excesso de líquido nos pulmões.

Charity ficou conhecida por ter marcado presença no programa produzido pela emissora TLC em 2015. Ela chegou a pesar 352kg. À época, o reality show estava na terceira temporada. Em março daquele ano, quando marcou presença no show, tinha 39 anos e comoveu o público com os desafios enfrentados durante a rotina junto à obesidade mórbida.

A morte foi confirmada pela filha de Charity, Charly Jo, nas redes sociais. "Eu não ia postar nada sobre isso, mas tenho recebido muitas ligações e mensagens. Quase toda a minha família já sabe: minha mãe morreu hoje. Ela está com a mãe dela, o irmão e a irmã, e finalmente encontrou a paz. Descanse em paz, mamãe. Espero que você saiba o quanto eu te amo”, escreveu.

Algumas edições depois de ter participado do programa, Charity voltou para uma edição especial. O intuito da nova temporada era justamente mostrar como alguns dos antigos participantes estavam tempos depois. Ela revelou ter passado por uma cirurgia bariátrica, mas confessou seguir com uma relação complicada com o próprio corpo.

"Tenho vergonha do meu corpo. Não quero que ninguém o veja. Sou completamente diferente de qualquer outra pessoa. Tenho vergonha de mim. Sei que pareço um monstro", afirmou, à época. Ela ainda enfrentou complicações médicas em razão das cirurgias. Infecções recorrentes estão entre os problemas. "Perder peso tem sido muito mais difícil do que eu jamais imaginei. Como perdi muito peso, o excesso de pele na barriga tem me causado muitos problemas. Tenho tido muitas infecções por celulite", contou, à época.