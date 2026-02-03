"O Juízo Final": obra-prima de Michelangelo passa por restauração

Por Anna Júlia Castro* - O Vaticano deu início, nesta segunda-feira (2/2), à restauração da obra-prima renascentista de Michelangelo O Juízo Final , localizada na Capela Sistina. A pintura retrata a Segunda Vinda de Jesus Cristo e é uma das mais importantes da história da arte ocidental.
A intervenção já estava programada e foi anunciada em julho de 2025 por meio de um comunicado oficial à imprensa. O objetivo é remover partículas acumuladas ao longo de décadas e recuperar as cores originais da obra, conforme concebidas por Michelangelo.
Com 485 anos de existência, o Juízo Final ocupa cerca de 180 metros quadrados e reúne 391 figuras. A restauração ficará a cargo do Laboratório de Restauração de Pinturas e Materiais Lenhosos dos Museus Vaticanos, que identificou a necessidade da intervenção após observar uma “difusa película esbranquiçada” sobre a superfície da pintura.
Os trabalhos de restauração devem durar aproximadamente três meses. Durante esse período, os restauradores atuarão atrás de um pano de proteção, e a Capela Sistina seguirá aberta ao público, a previsão da reforma está prevista para terminar antes da semana santa de 2026.
