Casal de turistas é preso após fazer sexo a três em tuk-tuk

Um casal de turistas franceses foi preso na Tailândia após serem flagrados em um sexo a três em cima de um veículo tuk-tuk. O ato obsceno ocorreu em uma área turística da cidade de Phuket na quinta-feira (3/2), e foi filmado por um motociclista que passava no local, que acabou divulgando o conteúdo nas redes sociais. Após a viralização negativa do vídeo, a polícia tailandesa localizou o casal e os prendeu.

Identificados como Celine Johanne e Crouzier Wesley Franck, eles foram acusados de "praticar um ato indecente em público" e multados em 5 mil bahts cada, aproximadamente R$ 830. As autoridades de imigração optaram por revogar a autorização temporária que o casal tinha para estar no país, fazendo com que eles fossem deportados de volta à França.

No entanto, a terceira pessoa que participou do menage não foi identificada pela polícia. As prisões e deportações são uma resposta das autoridades tailandesas para a crescente ocorrência de turistas praticando sexo em público no país. Em setembro do ano passado, um influenciador russo foi preso após fazer sexo em cima de uma caminhonete em movimento. Ele acabou detido quando tentava deixar o país do sudeste asiático.

Nas imagens, é possível ver os três praticantes do menage em cima da parte traseira do tuk-tuk, que é tampada apenas um um plástico transparente. De acordo com o portal de notícias Daily Star, o motociclista que filmou o crime, Somchai Sirirat, gravou como prova para denúncia.

“Gravei o vídeo como prova. Eu poderia ter gritado para eles pararem, mas fiquei com medo de causar um escândalo e me colocar em perigo. A primeira coisa que fiz foi ir para casa e denunciar o ocorrido à polícia.", disse o motociclista.

