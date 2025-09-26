Russo é preso na Tailandia por fazer sexo em caminhonete em movimento

Influenciador russo e tailandesa foram presos por fazer sexo em cima de uma picape em movimento, nas ruas da Tailandia - (crédito: Reprodução/X)

Um turista russo, identificado como Georgy Dzugkoev, e uma mulher tailandesa foram presos após serem flagrados fazendo sexo em cima da caçamba de uma caminhonete. A cena ocorreu durante a madrugada de quarta-feira (24/9), em uma estrada de uma região turística da cidade de Phuket.

O momento “quase íntimo” foi parar nas redes sociais e acabou viralizando, revoltando os moradores locais que acionaram a polícia, iniciando assim uma investigação. Segundo as autoridades tailandesas, o homem é um influenciador digital russo que é conhecido pela divulgação de conteúdos adultos.

Já a mulher, que não teve o nome revelado, foi identificada como uma garota de programa, que já havia sido detida antes por outros crimes. Ela afirmou na delegacia ter recebido uma quantia equivalente a US$ 40 para participar do vídeo. Ela disse ainda que estava com medo de realizar o ato em cima da picape pela periculosidade, mas acabou sendo convencida.

Dzugkoev foi preso no aeroporto de Bangkok, enquanto tentava embarcar para a Rússia, na quinta-feira (25/9). Em depoimento à polícia, o influenciador declarou que não chegou a fazer sexo em cima da caminhonete pois nem chegou a "abaixar a cueca".

*Estagiário sob supervisão de Roberto Fonseca