Fantasiado de Chewbacca, brasileiro é espancado em estação de esqui

Um brasileiro de 41 anos foi espancado por um grupo de ao menos cinco pessoas na quinta-feira (29/1) na estação de esqui de Méribel, nos Alpes franceses. O caso ganhou repercussão depois que vídeos da agressão passaram a circular nas redes sociais. A vítima, identificada como Henrique P., estava vestida com uma fantasia do personagem Chewbacca, da saga Star Wars, no momento do ataque.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Segundo relato do homem à imprensa francesa, a confusão começou quando algumas pessoas passaram a arremessar neve ou gelo em sua direção enquanto ele aguardava a chegada de um grupo de turistas brasileiros. Uma das bolas atingiu o rosto dele. Ao se aproximar para pedir que parassem, ele foi xingado em francês e recebeu socos. Em seguida, outros homens se juntaram à agressão, desferindo socos e chutes, inclusive depois que a vítima já estava no chão.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Leia também: Nevascas incomuns no Japão deixam 30 mortos

As imagens mostram o homem sendo derrubado e cercado por vários agressores ao mesmo tempo. O vídeo foi gravado por turistas que estavam na estação e viralizou nas redes sociais. Durante os ataques, um homem vestido com fantasia do personagem Stitch tenta intervir para separar a briga, mas também é atingido no rosto por socos e golpes com bastões de esqui.

O brasileiro sofreu ferimentos no rosto e teve um dente da frente quebrado, segundo relatos das imagens e entrevistas concedidas à imprensa. Henrique recebeu atendimento no local por brasileiros que também estavam nos grupos de turistas da estação.

Após o ataque, ele registrou um boletim de ocorrência junto à polícia francesa. As autoridades informaram que estão analisando as imagens para identificar os envolvidos na agressão, com base nas roupas usadas no momento do ataque e nos registros de acesso aos teleféricos da estação. Até a última atualização desta reportagem, não havia informações sobre prisões ou suspeitos identificados.

O caso gerou repercussão nas redes sociais e levantou questionamentos sobre segurança em destinos turísticos de inverno frequentados por visitantes de diferentes localidades durante a temporada de neve.