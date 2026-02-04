Enviado de Trump a Minneapolis anuncia retirada de 700 agentes do ICE

Tom Homan é conhecido como o "czar fronteiriço" - (crédito: Scott Olson/Getty Images/AFP)

O czar fronteiriço Tom Homan anunciou, nesta quarta-feira (4), a retirada "imediata" de 700 policiais de imigração de Minneapolis após semanas de tensão na cidade devido à morte de dois manifestantes pelas mãos de agentes federais.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Homan reconheceu, em uma coletiva de imprensa, que há uma melhor colaboração com as autoridades locais e uma "menor" necessidade de manter agentes federais nesta cidade do norte do estado de Minnesota, cenário de protestos pelas operações contra imigrantes ordenadas pela Casa Branca.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

"Nunca tínhamos tido este tipo de cooperação" com as autoridades locais, disse o enviado, que não especificou se a retirada se limita à cidade de Minneapolis ou a todo estado de Minnesota.

Há semanas, milhares de policiais federais, entre eles agentes armados e usando balaclavas, têm multiplicado as operações no estado para expulsar imigrantes em situação irregular, um dos objetivos de Trump em seu segundo mandato.

"Fizemos avanços significativos", acrescentou Homan, que apresentou números destas operações: 139 detidos por agressão, 87 por crimes sexuais e 28 por pertencer a gangues.