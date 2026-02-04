Apoiador de Trump é preso após apanhar de adolescentes em protesto

O homem foi identificado como Chad Michael Watts tem 45 anos e é um apoiador do movimento Make America Great Again - (crédito: Reprodução / Hays County Jail - Reprodução/Twitter/@SeanOhhhh)

Um homem foi preso, nessa terça-feira (3/2), após protagonizar um confronto físico com estudantes que protestavam contra as atividades do ICE, o Serviço de Imigração e Fiscalização Aduaneira dos Estados Unidos, na cidade de Buda, Texas, estado situado na região sul do país norte-americano.

De acordo com informações da revista norte-americana People, o homem foi identificado como Chad Michael Watts tem 45 anos e é um apoiador do movimento Make America Great Again (MAGA, em tradução livre para o português, Faça a América Grande Novamente), slogan relacionado ao governo do republicano Donald Trump.

Segundo a revista, o homem, natural da cidade de Kyle (também no Texas), teve duas queixas prestadas contra si por agressão. Ele teria protagonizado uma confusão um dia antes de ser preso, na segunda-feira (2/2). Durante uma manifestação feita por estudantes, ele teria discutido com uma garota, dentro de um carro. Após os ânimos se elevarem, ele teria entrado em "altercação" com "várias pessoas", ou seja, em confronto físico.

O homem, segundo destacou a polícia, deixou o local antes da chegada das autoridades. No entanto, posteriormente, foi encontrado e abordado. "Depois da realização de investigações, determinamos que Watts foi o agressor responsável pelo conflito", afirmou a corporação, por meio de comunicado.

Em outro comunicado, Ruben Becerra, juiz do Condado de Hays, afirmou que a briga foi capturada em um vídeo que circula na internet. O registro aparenta mostrar "um adulto em confronto com estudantes de forma visivelmente hostil, consequência de uma discussão que terminou em altercação física com envolvimento de um menor de idade", de acordo com ele. Ele também afirmou que os estudantes, naquele momento, faziam um protesto pacífico e exerciam os próprios direitos à liberdade de expressão.

Em um vídeo, publicado nas redes sociais, o trumpista aparece em confronto físico com vários adolescentes. Além de desferir golpes em diversas pessoas, também é agredido, cercado e até imobilizado. Em seguida, deixa o local.

Veja o registro publicado nas redes sociais que mostra o confronto:

Chad Michael Watts, the magat who got arrested in Buda TX after picking a fight with protesting high school girls, and losing pic.twitter.com/1VOfWvfbs0 — Sean O'Neill (@SeanOhhhh) February 4, 2026

Até a manhã desta quarta-feira (4/2), de acordo com a People, Watts ainda estava preso na delegacia de polícia do Condado de Hays, segundo registros prisionais do local. Não há, no entanto, informações sobre o estado de saúde dos estudantes que sofreram golpes físicos de Watts.