Casa desaba após resistir por mais de 70 anos em palafitas de madeira

Foto tirada logo após o pôr do sol da famosa casa sobre palafitas - (crédito: Crédito: James Katsipis/Reprodução)

Por Anna Júlia Castro* “Fim de uma era”, apontou o site local News 12. Entre a madrugada de sábado (31/1) e a manhã de domingo (1/2), a Baía de Gardiners, em Long Island (NY), amanheceu sem a vista de sua famosa casa sobre palafitas.

Sem testemunhas, a água congelou a conhecida casa, quebrando os postes de madeira que sustentavam a estrutura há mais de 70 anos. Erguida entre as décadas de 1940 e 1950, na praia de Amagansett, a residência ficou conhecida como The Stilt House (“A Casa de Palafitas”).

A construção atraía turistas e fotógrafos e se tornou um ícone de local pelo visual dramático. A casa parecia desafiar a lógica ao se manter de pé sobre o mar.

O diretor executivo do Museu Histórico de Southampton, Tom Edmonds, afirmou à imprensa que a casa desgastada pelo tempo faz parte da paisagem local há décadas, servindo como lembrete do passado da comunidade.

Construída em terra firme, a casa passou a ficar isolada após uma erosão severa da costa norte de Lazy Point, que praticamente "engoliu" o terreno ao redor. Desde meados de 2004, a estrutura tornou-se uma espécie de ilha artificial, cercada pela água.

Segundo autoridades, os suportes de madeira não resistiram ao frio intenso, o que provocou o congelamento da baía e comprometeu a sustentação da casa.

Sem um proprietário conhecido ao longo dos últimos 20 anos, autoridades locais chegaram a discutir a interdição do imóvel por questões de segurança e de impostos atrasados. O último registro imobiliário indica que a propriedade pertencia a Gary Ryan, conforme informou o East Hampton Press.

Atualmente, a casa está submersa. Autoridades de East Hampton afirmam que o imóvel é de propriedade privada e que a cidade não tem planos de preservação.

*Estagiária sob supervisão de Luiz Felipe