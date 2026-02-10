Avião cai na praia da Somália após problemas na asa

Aeronave da StarSky Aviation cai perto da costa após falha técnica pouco depois da decolagem - (crédito: Reprodução/Redes sociais/X)

Um avião com passageiros caiu em uma faixa de areia na costa de Mogadíscio, capital da Somália, nesta terça-feira (10/2), após apresentar problemas técnicos pouco depois da decolagem. A aeronave, um Fokker 50 operado pela companhia StarSky Aviation, havia partido do Aeroporto Internacional de Aden Adde em direção a Galkayo quando precisou ser colocada em situação de emergência.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

De acordo com autoridades da aviação civil da Somália, o voo apresentou dificuldades de desempenho cerca de 15 minutos após a decolagem. A tripulação tentou estabilizar a aeronave e retornar ao aeroporto, mas a asa direita se desprendeu da fuselagem. Sem controle, o avião seguiu em direção à costa e acabou caindo na faixa de areia à beira do Oceano Índico, em uma área próxima à extremidade oeste das instalações aeroportuárias.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Leia também: Air Canada suspende voos a Cuba devido à escassez de combustível

Testemunhas que estavam na região da praia relataram ter visto a aeronave voando em baixa altitude antes de tocar a superfície e parar junto à orla.

Equipes de resgate chegaram rapidamente ao local e conseguiram evacuar todos os ocupantes. A Autoridade de Aviação Civil da Somália informou que os 55 passageiros e tripulantes foram retirados com vida e sem registro de ferimentos graves. O foco inicial da operação foi garantir a segurança da área e eliminar o risco de incêndio, devido à proximidade com a água.

O aeroporto foi temporariamente fechado para permitir o acesso de veículos de emergência e facilitar a atuação das equipes responsáveis pelo atendimento aos ocupantes e pela avaliação de riscos ambientais e operacionais. O terminal foi reaberto após a conclusão da fase inicial da operação de resgate.

A Somalia Civil Aviation Authority anunciou a abertura de uma investigação formal para apurar as causas do acidente. O processo inclui a análise das caixas-pretas, registros de manutenção, dados de voo e outros elementos técnicos que possam esclarecer os fatores que levaram à falha e à queda da aeronave na área costeira.

A localização do Aeroporto Internacional de Aden Adde, em área próxima ao Oceano Índico, será considerada durante a apuração, já que exige alto nível de precisão nas operações de decolagem e pouso.

As equipes seguem no local realizando perícia técnica e coleta de evidências para auxiliar na investigação.