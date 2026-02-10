InícioMundo
Avião cai na praia da Somália após problemas na asa

Aeronave da StarSky Aviation cai perto da costa após falha técnica pouco depois da decolagem

Aeronave da StarSky Aviation cai perto da costa após falha técnica pouco depois da decolagem - (crédito: Reprodução/Redes sociais/X)


Um avião com passageiros caiu em uma faixa de areia na costa de Mogadíscio, capital da Somália, nesta terça-feira (10/2), após apresentar problemas técnicos pouco depois da decolagem. A aeronave, um Fokker 50 operado pela companhia StarSky Aviation, havia partido do Aeroporto Internacional de Aden Adde em direção a Galkayo quando precisou ser colocada em situação de emergência.

De acordo com autoridades da aviação civil da Somália, o voo apresentou dificuldades de desempenho cerca de 15 minutos após a decolagem. A tripulação tentou estabilizar a aeronave e retornar ao aeroporto, mas a asa direita se desprendeu da fuselagem. Sem controle, o avião seguiu em direção à costa e acabou caindo na faixa de areia à beira do Oceano Índico, em uma área próxima à extremidade oeste das instalações aeroportuárias.

Testemunhas que estavam na região da praia relataram ter visto a aeronave voando em baixa altitude antes de tocar a superfície e parar junto à orla.

Equipes de resgate chegaram rapidamente ao local e conseguiram evacuar todos os ocupantes. A Autoridade de Aviação Civil da Somália informou que os 55 passageiros e tripulantes foram retirados com vida e sem registro de ferimentos graves. O foco inicial da operação foi garantir a segurança da área e eliminar o risco de incêndio, devido à proximidade com a água.

O aeroporto foi temporariamente fechado para permitir o acesso de veículos de emergência e facilitar a atuação das equipes responsáveis pelo atendimento aos ocupantes e pela avaliação de riscos ambientais e operacionais. O terminal foi reaberto após a conclusão da fase inicial da operação de resgate.

A Somalia Civil Aviation Authority anunciou a abertura de uma investigação formal para apurar as causas do acidente. O processo inclui a análise das caixas-pretas, registros de manutenção, dados de voo e outros elementos técnicos que possam esclarecer os fatores que levaram à falha e à queda da aeronave na área costeira.

A localização do Aeroporto Internacional de Aden Adde, em área próxima ao Oceano Índico, será considerada durante a apuração, já que exige alto nível de precisão nas operações de decolagem e pouso.

As equipes seguem no local realizando perícia técnica e coleta de evidências para auxiliar na investigação.

Thamires Pinheiro*

Estagiária

Estagiária e formanda em Comunicação pela Universidade de Brasília (UnB). Transita entre a publicidade e o jornalismo, com textos e produção de conteúdo sobre Brasil, mundo, entretenimento e atualidades

Por Thamires Pinheiro*
postado em 10/02/2026 13:20
