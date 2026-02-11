Sueca de 50 anos tenta quinto filho e engravida de trigêmeos

Em maio do ano passado, nasceram Charlie, Lorinne e Lara, mudando completamente a dinâmica da família - (crédito: Reprodução/Redes sociais)

Mãe de quatro filhos, a sueca Ing-Marie Gustavsson, de 50 anos, sonhava com mais uma gravidez. O que ela e o marido, Conny Engelin, de 59, não imaginavam era que a busca pelo quinto filho acabaria se transformando em uma gestação de trigêmeos.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Moradora de Uddevalla, na Suécia, Ing-Marie decidiu recorrer à fertilização in vitro em uma clínica no Chipre, no fim de 2024, atraída pelos custos mais acessíveis do tratamento. A sueca contou que a equipe médica sempre a alertou sobre as chances extremamente baixas de sucesso, estimadas em apenas 5% de possibilidade de engravidar.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Leia também: Reino Unido alerta para pancreatite aguda e mortes associadas a canetas emagrecedoras

Diante desse cenário, o casal optou pela transferência de três embriões como estratégia para ampliar as chances de uma gestação bem-sucedida. O resultado, entretanto, contrariou todas as projeções clínicas e todos os embriões se desenvolveram, dando origem a uma rara gestação tripla.

A descoberta veio acompanhada de surpresa e emoção. O que parecia uma tentativa quase improvável se transformou em um acontecimento raro. A expectativa era de enfrentar um processo difícil, com baixa probabilidade de sucesso, e não uma gravidez simultânea de três bebês.

Leia também: Atleta norueguês expõe traição após ganhar medalha nas Olímpiadas

Em maio do ano passado, nasceram Charlie, Lorinne e Lara, mudando completamente a dinâmica da família. O plano de acolher apenas mais um filho se transformou em uma nova realidade, marcada por uma rotina mais intensa e mais desafiadora.

Hoje, além dos quatro filhos mais velhos, Ing-Marie e Conny vivem a experiência de cuidar de três bebês ao mesmo tempo.

* Estagiária sob supervisão de Roberto Fonseca