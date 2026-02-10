Atleta norueguês expõe traição após ganhar medalha nas Olímpiadas

O atleta norueguês Sturla Holm Laegreid, de 28 anos, conquistou nesta terça-feira (10/2), a medalha de bronze nos 20 quilômetros individuais masculinos de esqui nas Olimpíadas de Inverno Milão-Cortina d'Ampezzo 2026. No entanto, o que mais chamou a atenção do público não foi o pódio conquistado, mas sim a entrevista após a prova, em Laegreid admitiu ter traído à esposa.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

O medalhista, que já tinha conquistado o ouro nos jogos olímpicos de 2022 no revezamento masculino de esqui, revelou que o episódio de infidelidade aconteceu há cerca de três meses.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

“Há alguém com quem eu queria compartilhar isso, que talvez não esteja assistindo hoje. Há seis meses, conheci o amor da minha vida, a pessoa mais linda e gentil do mundo. E há três meses cometi o meu maior erro e a traí. Eu tinha uma medalha de ouro na minha vida. Só tenho olhos para ela”, lamentou o esquiador em entrevista à TV norueguesa NRK.

Leia também: Antitrumpismo marca presença nos Jogos Olímpicos de Inverno

Ele disse ainda não saber ao certo saber o que pretendia alcançar revelando o fato. “Gostaria de poder compartilhar isso com ela. Você precisa admitir quando faz algo que não tolera e magoa alguém que ama muito", completou Laegreid.

*Estagiário sob supervisão de Paulo Leite

Saiba Mais Mundo Tragédia no gelo: crianças morrem após queda em riacho nos EUA

Tragédia no gelo: crianças morrem após queda em riacho nos EUA Mundo Ator do filme "Zoando na Escola" morre aos 33 anos

Ator do filme "Zoando na Escola" morre aos 33 anos Mundo Avião cai na praia da Somália após problemas na asa

Avião cai na praia da Somália após problemas na asa Mundo O que é o 'teste de Narva', símbolo da tensão entre Europa e EUA sobre papel da Otan em caso de conflito

O que é o 'teste de Narva', símbolo da tensão entre Europa e EUA sobre papel da Otan em caso de conflito Mundo Por que cidadãos da Nova Zelândia estão deixando o país em números recordes

Por que cidadãos da Nova Zelândia estão deixando o país em números recordes Mundo Macron critica acordo UE–Mercosul e alerta para novas ameaças dos EUA