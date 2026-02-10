Atleta norueguês expõe traição após ganhar medalha nas Olímpiadas

O atleta norueguês Sturla Holm Laegreid, de 28 anos, conquistou nesta terça-feira (10/2), a medalha de bronze nos 20 quilômetros individuais masculinos de esqui nas Olimpíadas de Inverno Milão-Cortina d'Ampezzo 2026. No entanto, o que mais chamou a atenção do público não foi o pódio conquistado, mas sim a entrevista após a prova, em Laegreid admitiu ter traído à esposa.
O medalhista, que já tinha conquistado o ouro nos jogos olímpicos de 2022 no revezamento masculino de esqui, revelou que o episódio de infidelidade aconteceu há cerca de três meses.
“Há alguém com quem eu queria compartilhar isso, que talvez não esteja assistindo hoje. Há seis meses, conheci o amor da minha vida, a pessoa mais linda e gentil do mundo. E há três meses cometi o meu maior erro e a traí. Eu tinha uma medalha de ouro na minha vida. Só tenho olhos para ela”, lamentou o esquiador em entrevista à TV norueguesa NRK.
Ele disse ainda não saber ao certo saber o que pretendia alcançar revelando o fato. “Gostaria de poder compartilhar isso com ela. Você precisa admitir quando faz algo que não tolera e magoa alguém que ama muito", completou Laegreid.
