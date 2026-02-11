Izabel Goulart nega relação com Epstein após ser citada em troca de e-mails

Izabel Goulart, ex-modelo da Victoria's Secret, negou qualquer envolvimento com Jeffrey Epstein após ter sido citada em uma troca de e-mails envolvendo o bilionário. O caso veio à tona nesta quarta, 11, depois que o nome de Izabel foi encontrado entre os arquivos divulgados na semana passada pelo Departamento de Justiça dos EUA sobre o caso.

Uma nota assinada pelo advogado da modelo, Daniel Leon Bialski, afirma que Izabel "jamais esteve ou se hospedou em um apartamento de Epstein, desconhecendo completamente esses fatos". Nos e-mails divulgados, Epstein chega a citar, em conversa com Boris Nikolic datada de 2011, que a modelo "ficou no meu apartamento seis anos atrás, quando veio pela primeira vez a Nova York".

"Izabel apenas dividiu, com outras modelos, um apartamento em Nova York, quando foi morar na cidade americana para trabalhar", esclarece o comunicado do advogado. "Esse apartamento foi cedido pela agência que a representava na época, o que é comum em contratos internacionais que envolvem modelos maiores de idade, que era o seu caso em 2005."

A nota ainda "repudia qualquer tentativa" de associar o nome de Izabel ao do bilionário e afirma que a modelo "sempre prezou e exigiu extremo profissionalismo e ética ao longo dos seus mais de 22 anos de carreira". "Aqueles que propagarem ofensas, injúrias e eventuais afrontas à sua dignidade, bom nome e reputação serão devidamente responsabilizados", finaliza.

Leia a nota completa:

"Após ter seu nome supostamente citado em emails de terceiros mencionados por ligações com Jeffrey Epstein, a modelo internacional e empresária, Izabel Goulart, afirma categoricamente que jamais esteve ou se hospedou em um apartamento de Epstein, desconhecendo completamente esses fatos.

Izabel apenas dividiu com outras modelos, um apartamento em Nova York, quando foi morar na cidade americana para trabalhar. Esse apartamento foi cedido pela agência que a representava na época, o que é comum em contratos internacionais que envolvem modelos maiores de idade, que era o seu caso em 2005.

Izabel Goulart repudia qualquer tentativa de associarem seu nome a de Jeffrey Epstein e reforça que sempre prezou e exigiu extremo profissionalismo e ética ao longo dos seus mais de 22 anos de carreira. Alertando, por fim, que aqueles que propagarem ofensas, injúrias e eventuais afrontas à sua dignidade, bom nome e reputação serão devidamente responsabilizados."

Entenda o caso

Izabel aparece em uma troca de e-mails entre uma pessoa identificada como Sam Jaradeh e o financista sérvio Boris Nikolic, funcionário da Fundação Gates, de Bill Gates, e entre Nikolic e Jeffrey Epstein.

Datadas de 29 de abril de 2011, as mensagens trocadas trazem o nome da modelo como assunto. Jaradeh comenta sobre a brasileira e a elogia. Em seguida, Nikolic e Epstein conversam sobre Izabel. Boris afirma que Sam Jaradeh "tem uma nova amiga. Eles ficaram bêbados ontem à noite. Algo está me dizendo que nada mais aconteceu". E completa a mensagem: "Na verdade, ela era uma modelo da Victoria's Secret, então você talvez já a conheça". Izabel foi modelo da marca de lingerie entre 2005 e 2008.

Epstein então responde: "Ela ficou no meu apartamento seis anos atrás, quando veio pela primeira vez a Nova York. Mas você deveria pedir para Sam trazê-la aqui. Ela é ótima". Boris Nikolic escreve mais uma vez para o bilionário: "Você é rápido. Seis anos atrás. Eu deveria saber".

Relação entre Jeffrey Epstein e a Victoria's Secret

Les Wexner, ex-CEO da Victoria's Secret, tinha uma relação com Jeffrey Epstein, de acordo com as investigações. Fora do posto desde 2022, o empresário contratou o financista durante a década de 1990, quando atuou como seu conselheiro.

Uma reportagem de 2019 do The New York Times afirma que Epstein tentou atuar como recrutador para a marca de lingeries. Em 1997, a modelo Alicia Arden teria sido convidada pelo financista para discutir suas possibilidades de atuar para a Victoria's Secrets. A situação, no entanto, mostrou ter outra finalidade - o homem teria tentado segurá-la e tirar suas roupas.

Brasil no caso Epstein

Nas últimas semanas, vários nomes foram expostos em trocas de mensagens e menções relacionadas ao caso. Desde Donald Trump até Michael Jackson, grandes figuras de diferentes indústrias aparecem nos arquivos. Também há outros brasileiros citados neles.

A apresentadora Luciana Gimenez aparece nos documentos divulgados pelo Departamento de Justiça dos EUA. Os arquivos citam transferências financeiras de até US$ 12 milhões, cerca de R$ 62 milhões, em que a apresentadora aparece como destinatária. Ela nega que conheceu Epstein e diz que nunca teve contato pessoal, profissional ou financeiro com ele. Luciana não é investigada.

Os documentos ainda revelam que Epstein tinha interesse em fechar negócios com o empresário Eike Batista. O brasileiro teria se encontrado com Ian Osborne, um emissário de Epstein por 12 vezes em 2012. Não há menções a encontros entre Epstein e Eike. O brasileiro não foi implicado nas acusações do caso.

Além de Eike, a ex-mulher dele, Luma de Oliveira, foi mencionada por Epstein em troca de e-mails em que conversavam sobre o interesse do bilionário em mulheres brasileiras.

Eike Batista afirmou ao Estadão não se lembrar de Ian Osborne nem dos encontros com ele e diz que não conhece, nunca conversou ou trocou mensagens com Epstein.

Interesse no Brasil

Reportagem do Estadão detalhou o interesse de Epstein no País. Ele teria tido a ideia de comprar uma agência de modelos com o intuito de "ter acesso a garotas". As informações contidas nos e-mails foram divulgadas em primeira mão pelo jornal O Globo.