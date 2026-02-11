Polícia revela identidade de atiradora em escola no Canadá

Entre as vítimas, estão uma professora e cinco estudantes entre 12 e 13 anos - (crédito: TRENT ERNST / AFP)

A polícia canandense aponta que Jesse Van Rootselaar, 18 anos, é a responsável pelo tiroteio que deixou 8 mortos e 27 feridos nessa terça-feira (10/2) na cidade de Tumbler Ridge, no Canadá. As investigações apontam que duas das vítimas são a mãe e o irmão da atiradora. “A vítima adulta é a mãe da suspeita, e o jovem do sexo masculino é irmão ou meio-irmão da suspeita”, declara o vice-comissário da Polícia Montada Real Canadense da Colúmbia Britânica, Dwayne McDonald.

A suspeita, uma mulher trans, é ex-aluna da escola Tumbler Ridge e havia abandonado os estudos há quatro anos. Jesse teria começado a transição para o sexo feminino há aproximadamente seis anos. Colegas que confirmaram a identidade da suspeita, a descreveram como uma “pessoa tranquila”, mas “quieta e deslocada”. O vice-comissário também afirma que a polícia constantemente comparecia à residência da família nos últimos anos, devido à problemas relacionados à saúde mental de Jesse. Armas já haviam sido apreendidas no local durante essas ocorrências. Ainda não se sabe o que motivou o ataque.

Ela foi encontrada morta por policiais. Entre as vítimas na escola, estão uma professora e cinco estudantes entre 12 e 13 anos.