Tudo o que se sabe sobre o porta-avião espacial da China

Um vídeo divulgado pelo canal Space Today mostra o projeto do "porta-aviões espacial" da China, que é capaz de operar a 30 quilômetros de altitude, fora do alcance de sistemas tradicionais de defesa aérea. Batizado de Luaninao, ou "Pássaro Luan", em referência a uma ave mitológica chinesa, o projeto integra um plano chamado Projeto Nantiamen.
As imagens foram apresentadas por veículos de imprensa local da China no início de fevereiro. O Luaniao é descrito como uma estrutura gigantesca, com 242 metros de comprimento e 684 metros de envergadura e pesaria até 120 mil toneladas. Caso se concretize, seria cerca de 20% maior que o atual maior porta-aviões do mundo, o USS Gerald R. Ford, da Marinha dos Estados Unidos.
A proposta é que ele não atue no espaço profundo, mas sim na estratosfera — camada da atmosfera que começa por volta dos 12 quilômetros e vai até cerca de 50 quilômetros de altitude. A 30 quilômetros da superfície, a aeronave ficaria acima das condições climáticas e fora do alcance da maior parte dos sistemas antiaéreos, mas ainda abaixo Linha de Kármán, marca que delimita o início do espaço, a 100 quilômetros da Terra.
De acordo com as imagens, o porta-aviões poderia transportar até 88 caças não tripulados, chamados Xuanmu, capazes de lançar mísseis. As aeronaves seriam equipadas com inteligência artificial e mísseis hipersônicos, aqueles que ultrapassam cinco vezes a velocidade do som, e poderiam atacar tanto alvos na superfície quanto satélites em órbita.
A ideia é que esses drones atuem de forma autônoma, reduzindo a exposição de pilotos humanos em cenários de conflito. O projeto faz parte do chamado Projeto Nantiamen (Portão Celestial), desenvolvido pela estatal Aviation Industry Corporation of China (AVIC).
No entanto, um dos principais questionamentos de especialistas envolve a tecnologia de propulsão. Sustentar uma estrutura com peso estimado em 120 mil toneladas em ar rarefeito exigiria um sistema revolucionário, que ainda não existe.
Além disso, há desafios relacionados ao consumo e armazenamento de combustível, ao resfriamento de equipamentos eletrônicos e à proteção contra detritos espaciais. Mesmo abaixo da órbita baixa da Terra, a região é cruzada por fragmentos que viajam a altíssimas velocidades e podem causar danos graves.
Há também a dependência de foguetes reutilizáveis para transportar e montar componentes de um projeto nesse porte. Nesse caso, os EUA mantêm vantagem tecnológica, com veículos como o Falcon 9, da SpaceX, que já realizou centenas de pousos e reutilizações bem-sucedidas.
O que é um porta-avião?
É um navio de guerra que funciona como uma base aérea flutuante, permitindo que a marinha projete poder aéreo em qualquer lugar do mundo, transportando, lançando e recuperando militares a partir de seus convés. Também conhecido como "cidades flutuantes", há uma estrutura com pistas, hangares e equipamentos para operar caças e helicóptero.