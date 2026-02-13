Tudo o que se sabe sobre o porta-avião espacial da China

Um vídeo divulgado pelo canal Space Today mostra o projeto do "porta-aviões espacial" da China, que é capaz de operar a 30 quilômetros de altitude, fora do alcance de sistemas tradicionais de defesa aérea. Batizado de Luaninao, ou "Pássaro Luan", em referência a uma ave mitológica chinesa, o projeto integra um plano chamado Projeto Nantiamen.

As imagens foram apresentadas por veículos de imprensa local da China no início de fevereiro. O Luaniao é descrito como uma estrutura gigantesca, com 242 metros de comprimento e 684 metros de envergadura e pesaria até 120 mil toneladas. Caso se concretize, seria cerca de 20% maior que o atual maior porta-aviões do mundo, o USS Gerald R. Ford, da Marinha dos Estados Unidos.

A proposta é que ele não atue no espaço profundo, mas sim na estratosfera — camada da atmosfera que começa por volta dos 12 quilômetros e vai até cerca de 50 quilômetros de altitude. A 30 quilômetros da superfície, a aeronave ficaria acima das condições climáticas e fora do alcance da maior parte dos sistemas antiaéreos, mas ainda abaixo Linha de Kármán, marca que delimita o início do espaço, a 100 quilômetros da Terra.

De acordo com as imagens, o porta-aviões poderia transportar até 88 caças não tripulados, chamados Xuanmu, capazes de lançar mísseis. As aeronaves seriam equipadas com inteligência artificial e mísseis hipersônicos, aqueles que ultrapassam cinco vezes a velocidade do som, e poderiam atacar tanto alvos na superfície quanto satélites em órbita.

A ideia é que esses drones atuem de forma autônoma, reduzindo a exposição de pilotos humanos em cenários de conflito. O projeto faz parte do chamado Projeto Nantiamen (Portão Celestial), desenvolvido pela estatal Aviation Industry Corporation of China (AVIC).

No entanto, um dos principais questionamentos de especialistas envolve a tecnologia de propulsão. Sustentar uma estrutura com peso estimado em 120 mil toneladas em ar rarefeito exigiria um sistema revolucionário, que ainda não existe.

Projeto de porta-aviões espacial

Além disso, há desafios relacionados ao consumo e armazenamento de combustível, ao resfriamento de equipamentos eletrônicos e à proteção contra detritos espaciais. Mesmo abaixo da órbita baixa da Terra, a região é cruzada por fragmentos que viajam a altíssimas velocidades e podem causar danos graves.

Há também a dependência de foguetes reutilizáveis para transportar e montar componentes de um projeto nesse porte. Nesse caso, os EUA mantêm vantagem tecnológica, com veículos como o Falcon 9, da SpaceX, que já realizou centenas de pousos e reutilizações bem-sucedidas.

O que é um porta-avião?

É um navio de guerra que funciona como uma base aérea flutuante, permitindo que a marinha projete poder aéreo em qualquer lugar do mundo, transportando, lançando e recuperando militares a partir de seus convés. Também conhecido como "cidades flutuantes", há uma estrutura com pistas, hangares e equipamentos para operar caças e helicóptero.