Conheça a cachorrinha que conquistou a internet com sorriso encantador

A cachorrinha Bella, vive nos Estados Unidos e virou fenômeno nas redes sociais, ganhando fãs ao redor do mundo por conta de sua expressão única - (crédito: Reprodução/Instagram/buddy_bella_birdie/)

Você já viu um sorriso capaz de derreter corações? Essa é a marca registrada de Bella, uma cachorrinha da raça dachshund, conhecida no Brasil como salsichinha, que vem chamando a atenção nas redes sociais por um detalhe simples e irresistível. Seu sorrisinho de canto, doce e espontâneo, se tornou o cartão de visitas do perfil onde se concentram os registros de sua rotina.

Com uma expressão única e um jeito inconfundível de olhar para a câmera, Bella caiu no gosto do público e rapidamente virou sensação nas redes sociais. Os vídeos conquistaram milhares de visualizações e transformaram a cachorrinha em um fenômeno digital.

O perfil dedicado a ela no Instagram,@buddy_bella_birdie, foi criado por sua tutora, Melanie, para compartilhar a rotina dos animais de estimação. A página não é dedicada apenas a Bella, mas também aos outros dois pets da família, Buddy, um pitbull; e Birdie, a gatinha da casa. Juntos, os três protagonizam fotos, vídeos e cenas do cotidiano que encantam o público. O perfil já ultrapassou a marca de 300 mil seguidores.

Bella vive com a família nos Estados Unidos. Ela tem 14 anos e divide a casa com seus dois companheiros. Segundo Melanie, Bella sempre foi brincalhona e carinhosa, mesmo com a idade avançada.

Nas postagens, fãs elogiam a expressividade da cadela e comentam como o sorriso de Bella parece trazer felicidade genuína a quem assiste. "Ela parece naturalmente tão feliz", escreveu uma seguidora. A popularidade de Bella já inspirou a criação de pelúcias e itens temáticos inspirados em sua imagem.

A tutora contou em entrevistas locais que o sorriso de Bella sempre foi natural e que, com o tempo, a cachorrinha aprendeu a olhar diretamente para a câmera, especialmente quando sabe que vai ganhar um carinho ou um petisco. Seus seguidores também apontam que a expressão pode estar relacionada às mudanças naturais da idade, já que o envelhecimento pode alterar a musculatura facial dos cães, dando esse aspecto permanente de “sorriso”.

Apesar da idade avançada para um cãozinho da raça, Bella é saudável e cheia de energia para brincar com os irmãos de criação. A tutora aproveita cada registro para mostrar que os cães também envelhecem com dignidade e continuam sendo capazes de espalhar alegria.

* Estagiária sob supervisão de Roberto Fonseca