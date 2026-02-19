Ex-príncipe Andrew é preso no Reino Unido

Andrew Mountbatten-Windsor, irmão do rei Charles III, foi preso sob suspeita de má conduta em cargo público nesta quinta-feira (19/2). As informações são da BBC. Policiais estão realizando buscas em endereços em Berkshire e Norfolk ligados ao ex-príncipe.

A polícia de Thames Valley, onde fica a residência Royal Lodge, imóvel em que Andrew morou por muitos anos, confirmou em um comunicado a detenção do irmão do rei Charles III da Inglaterra.

A polícia anunciou que estava analisando informações de que Andrew teria repassado dados potencialmente confidenciais ao criminoso sexual Jeffrey Epstein, no período em que foi enviado do Reino Unido para o comércio internacional (2001-2011).

Segundo um e-mail enviado ao financista e agressor sexual americano, com data de 24 de dezembro de 2010, o ex-príncipe teria encaminhado "um relatório confidencial" sobre oportunidades de investimento no Afeganistão.

O e-mail é mais um dos documentos, também incluídos nos arquivos Epstein, que sugerem que, em 2010, Andrew enviou ao financista relatórios sobre viagens de trabalho à China, Singapura e Vietnã.

Os documentos se somam às acusações de agressão sexual apresentadas contra o ex-príncipe por Virginia Giuffre. Uma segunda mulher afirmou posteriormente, por meio de advogado, que Epstein a enviou à Inglaterra em 2010 para manter relações sexuais com o filho da rainha Elizabeth II.

Com informações da AFP*