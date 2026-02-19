Diocese nos EUA pagará R$ 942 milhões para encerrar processos por abusos sexuais

Uma diocese católica de Nova Jersey, nos Estados Unidos, concordou em pagar US$ 180 milhões, cerca de R$ 942 milhões de reais, para encerrar centenas de processos judiciais por abuso sexual. A decisão foi anunciada nesta semana pelo bispo responsável pela diocese.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Leia também: Igreja da Barca: conheça o símbolo de fé e acolhimento em Samambaia

Segundo a agência AFP, o acordo da Diocese de Camden abrange mais de 300 sobreviventes de abusos sexuais relacionados a atos cometidos por membros do clero nas décadas de 1970 e 1980.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Em carta, o bispo Joseph A. Williams afirmou que o comitê que representa as vítimas aceitou os termos de um acordo de falência que prevê a criação de um fundo fiduciário de US$ 180 milhões, a ser financiado pela diocese e por suas seguradoras. “Para os sobreviventes do sul de Nova Jersey, este dia já deveria ter chegado há muito tempo e representa um marco em sua jornada rumo à justiça, cura e reconhecimento que tanto buscaram e merecem”, escreveu aos paroquianos.

“À cada um desses sobreviventes, gostaria de dizer: Obrigado por sua coragem em se manifestar. Sem sua coragem e perseverança, este novo dia não teria chegado”, acrescentou.

Leia também: Campanha da Fraternidade de 2026 propõe debate sobre moradia

A Igreja Católica nos Estados Unidos enfrenta há anos acusações e revelações de abusos sexuais cometidos por padres e outros religiosos. Entre 1950 e 2016, foram registradas 18.500 denúncias contra 6.700 membros do clero, segundo o site bishop-accountability.org. Diversos integrantes de alto escalão da Igreja no país renunciaram após acusações de acobertamento de abusadores.

Leia também: Por que os católicos não comem carne na quarta-feira de cinzas

O acordo anunciado nesta semana complementa um acerto firmado em 2022, quando a Diocese de Camden concordou em pagar US$ 87,5 milhões (R$ 454 milhões, na cotação da época) para resolver processos judiciais relacionados.

Com informações da AFP