Igreja da Barca: conheça o símbolo de fé e acolhimento em Samambaia

Na QS 304 de Samambaia Sul, a estrutura imponente que lembra uma embarcação chama atenção de quem passa. É a Paróquia Santa Luzia, carinhosamente apelidada de Igreja da Barca. Fundada em 1996, a igreja nasceu de uma pequena capela de "madeirite" e hoje é a maior de Samambaia, com capacidade para cerca de 1.900 pessoas.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

O projeto, idealizado pelo padre italiano Alberto Trombini, foi pensado para representar a barca de Pedro, passagem bíblica e símbolo tradicional da Igreja Católica. O formato de navio, que parece navegar em direção ao céu, transmite a ideia de que a fé conduz os fiéis em meio às tempestades da vida.

Confira o especial completo na edição do Aqui-DF deste sábado:

"O que eu percebo, hoje, é que muitas pessoas vêm nesta igreja, nesta barca, justamente para buscar segurança em Jesus", afirma o atual pároco, padre Lima Moreira, que está à frente da comunidade há dois meses. "Não é só uma referência pela beleza estrutural, mas por esse significado de ser uma igreja em forma de navio. As pessoas vêm buscar segurança para caminhar sobre as águas, para enfrentar as dificuldades da vida", diz.

Paróquia Santa Luzia, apelidade pela comunidade de Igreja da Barca (foto: Daniella Sasaki/Esp. CB/D.A Press)

Padre Lima destaca que a paróquia se tornou um ponto de encontro de fé que ultrapassa as fronteiras de Samambaia. "Muitas pessoas vêm de Taguatinga, Águas Claras, até da Asa Norte. Essa igreja é referência para todo o DF", completa. As missas acontecem duas vezes por dia. E cerca de 600 crianças e adolescentes são catequizados.

Casal Domingas José e José Marcilio com a padroeira da igreja, Santa Luzia (foto: Vitória Torres)

Missão

A arquitetura da Igreja da Barca é carregada de simbolismos. O comprimento de 53 metros remete aos 153 peixes da pesca milagrosa descrita na Bíblia, representando a plenitude da missão da Igreja de acolher todos os povos. No piso térreo, azulejos azuis simbolizam o mar, e o ato de subir as escadas para o salão principal representa o movimento de quem busca refúgio em Jesus.

Leia também: Brasilienses terão final de semana de calor e tempo seco



Além de espaço de oração, a paróquia abriga também a Creche Santa Luzia, que atende crianças em situação de vulnerabilidade. "A igreja é mais do que um local de culto. É um símbolo comunitário e ponto de referência para os moradores", destaca o padre Lima.

Entre os fiéis mais antigos, o carinho pela história da paróquia é evidente. O casal Domingas José, 64 anos, e José Marcílio, 65, acompanham a comunidade há 24 anos e guardam com emoção as lembranças do fundador. "Para nós, é um orgulho muito grande fazer parte dessa comunidade com o padre Alberto Trombini. Ele dizia: 'Vocês são a comunidade mais beneficiada de Samambaia'. Ele fez a obra mais bonita daqui", recorda José.

Imagem do padre italiano Alberto Trombini, que idealizou e desenhou a estrutura da Igreja da Barca (foto: Vitória Torres)

Domingas completa com devoção: "Além das missas habituais, todo dia 13 tem missa especial para Santa Luzia, nossa padroeira. No dia 13 de dezembro, o dia dela, são várias missas. O padre Alberto é considerado por muitos um santo".

Em 2020, a Paróquia Santa Luzia foi eleita pelos moradores o cartão-postal de Samambaia, com quase 40% dos votos em uma enquete local. Hoje, continua sendo um símbolo de fé, beleza e esperança, lembrando a todos que, mesmo em alto-mar, a confiança em Deus é que guia a jornada.







