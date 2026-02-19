Ex-príncipe Andrew deixa a delegacia após 11 horas de detenção

Essa é a primeira vez, na história moderna, em que um membro da família real britânica é preso - (crédito: ADEK BERRY / AFP)

Após 11 horas detido em uma delegacia no Reino Unido, o ex-príncipe Andrew, irmão do rei Charles III, foi solto nesta quinta-feira (19/2). Mais cedo, ele havia sido preso sob suspeita de má conduta no exercício do cargo público.

Autoridades britânicas investigam o envio de relatórios confidenciais de Andrew à Jeffrey Epstein durante a atuação do membro da família real como representante especial do Reino Unido para o Comércio Internacional. A polícia afirma que as investigações continuam com buscas em um endereço ligado a Andrew.

O ex-príncipe é o primeiro membro sênior da monarquia britânica a ser preso na história moderna. A prisão, que aconteceu no aniversário de 66 anos de Andrew, evidencia ainda mais a ligação entre ele e Epstein.

Nos arquivos divulgados pelo Departamento de Justiça dos Estados Unidos sobre a rede de abusos sexuais de Epstein, Andrew é citado diversas vezes. Ele também foi acusado de agressão sexual por Virginia Giuffre quando ela era menor de idade. Ela se suicidou em abril de 2025 aos 41 anos.

Andrew nega tanto as acusações do envio de relatórios quanto as de agressão sexual. Segundo a BBC, caso ele seja considerado culpado de má conduta no exercício do cargo público, Andrew pode ser condenado à prisão perpétua.